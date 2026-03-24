Куршума разкри какво липсва на Левски в мачовете с Лудогорец

Голмайсторът на Левски Евертон Бала бе избран за най-добър футболист на месец февруари, като в класацията изпревари Алекандро Пиедраита и Лео Перейра от ЦСКА, както и Бертран Фурие от Септември.

„За мен е чест да получа тази награда. Благодаря на всички в Левски и на привържениците. Използвам възможността да поздравя нашия капитан Георги Костадинов. Нека да кажа и тук „Само Левски“, каза бразилският нападател на пресконференция в столицата.

„Уверявам ви, че работим върху това да вкарваме повече голове. Не мисля, че ако в последните 2-3 мача не сме вкарвали толкова голове, ще ни се отрази. При нас са събрани много добри футболисти, които могат да вкарват и да подават. И постоянно работим да се подобряваме“, увери той.

„Важно е да показваш ниво и форма постоянно. Въпросът с цената ми е комплексен. Аз съм фокусиран върху това, което става в настоящето, не гледам толкова бъдещето. Много съм щастлив до момента в Левски. Като завърши сезонът, ще видим какво правим“, отговори Бала на въпрос дали е готов за трансфер в по-добро първенство.

„Прякорът ми Бала - (б. а. - Куршума) е още от юношеските години. Тогава бях много бърз и приятели ме караха да си сложа този прякор. Обяснявах им, че нямам нужда от това, но те настояваха поне в социалните мрежи да се кръстя така за един месец Послушах ги и след месец вече никой не ми викаше Евертон, а само Бала. Сега се надявам прякорът ми се свързва повече със силата на шута ми, защото вече има много по-бързи от мен футболисти“, разказа той.

„Със сигурност голът ми срещу Локомотив София е най-хубавият за мен през сезона досега заради трудността и момента, в който падна“, каза той за любимото си попадение.

„Може би ни липсва малко спокойствие пред гола срещу Лудогорец. Ние имаме две-три ситуации и не успяваме да вкараме, Лудогорец отбелязва още първото положение. Малко опит и малко спокойствие ни липсват в мачовете с тях“, смята нападателят, който има 15 гола от началото на кампанията.

„Използваме думата „шампион“ в съблекалнята, това е нормално в разговорите между нас. Знаем за огромната възможност, която се открива пред нас. Но нека дейставем както казва треньорът, мач за мач, ден за ден. Ние правим победна серия, но срещу нас отборите играят много затворено, представят се добре. В крайна сметка се надявам, че ще постигнем голямата цел“, вярва бразилецът.

„Най-важен е футболният език. Климатът в съблекалнята е позитивен. Винаги си готов да се раздаваш за тима и съотборниците си“, каза Евертон Бала за разбирателството си с българите в Левски.

