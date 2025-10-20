Голмайсторът на Първа лига продължава да наказва! Симулация на Ивелин Попов и две греди лишиха Арда от точка в Кърджали

Септември София записа едва третия си успех от началото на сезона. Столичният тим победи с 1:0 при визитата си на Арда Кърджали в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза голмайсторът на елита Бертан Фурие. Той бе точен от дузпа през първата част. Кърджалии имаха шанс да изравнят също от бялата точка, но се оказа, че ветеранът в редиците на Александър Тунчев - Ивелин Попов, е симулирал. Домакините така и не успяха да стигнат до изравнителния гол и записаха шеста загуба от началото на кампанията.

10 от Септември излъгаха Арда в Кърджали

Гостите от София започнаха по-активно и още в 4-ата минута можеха да открият резултата, но Бертран Фурие не успя да засече добре топката, за да реализира от близка дистанция. Футболистите на Арда се отърсиха от първоначалния натиск и на свой ред погледнаха към вратата. В 11-ата минута Ебоа пропусна да отбележи на празна врата. След 20 минути игра дойде най-опасната ситуация до момента в полза на столичани, при която Анатолий Господинов се намеси добре. Двата тима продължиха да атакуват и логично резултатът бе открит след половин час от началото.

Мартин Христов стреля към вратата, но топката се спря в ръката на Ебоа и съдията отсъди дузпа в полза на гостите. Зад топката застана Бертран Фурие и хладнокръвно я прати в мрежата на Господинов. В заключителните секунди на продължението на първата част реферът Венцислав Митрев отсъди наказателен удар и за Арда за нарушение на Йонашчъ срещу Ивелин Попов. След преглед с ВАР обаче той правилно промени решението си и отмени дузпата. Вместо това той показа жълт картон за симулация на опитния халф.

Две греди за Арда през втората част

От началото на второто полувреме футболистите на Тунчев се опитаха да потърсят изравнителното попадение, но така и не създадоха някоя по-опасна ситуация. В 70-а минута Ивелин Попов изведе по великолепен начин нахлулия на скорост в противниковото наказателно поле Атанас Кабов. Крилото "копна" ефектно топката над стража на столичани, но кълбото нацели дясната греда. Малко след това вратарят на Арда също трябваше да се намеси, за да отрази хубав удар на Галин Иванов.

Напрежението в Кърджали достигна нов връх секунди по-късно, когато Септември остана с човек по-малко на терена. Николас Фонтен получи втори жълт картон при напускането си на терена и по този начин смяната му Томовски така и не се появи на терена. Малко след това гредата отново помогна на Янко Георгиев да опази мрежата си чиста.Така срещата приключи с минимален успех за Септември София.

