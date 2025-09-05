Гонзо: Грузия няма с какво да ни изненада! Загубата от Испания е закономерна

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов сподели мнението си за представянето на националния отбор по футбол срещу Испания на старта на квалификациите за Мондиал 2026. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:3 от действащия европейски шампион пред погледа на 40 хиляди фенове по трибуните на Националния стадион "Васил Левски" в София. Гонзо призна, че националите ни са дали всичко от себе си, но просто това им е нивото, и определи резултата като закономерен.

Георги Иванов направи сравнение между България и Испания

"Това, което всички видяха, е, че се срещнахме с един изключително силен отбор с изключително силни индивидуалности. Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото и резултатът е закономерен", започна Гонзо. "Не само респектът, но и класата беше различна. Мисля, че всички хора видяха на терена. В момента мисля, че играхме с един от най-силните отбори в света. Видяхме докъде сме, видяхме, че има много да работим, за да стигнем средноевропейско ниво."

Президентът на БФС съжалява за отсъствието на Кирил Десподов

"Благодаря на хората, които ни подкрепиха", каза след това президентът на БФС за изпълнените до краен предел трибуни на "Васил Левски". "Смятам, че футболистите дадоха всичко от себе си, но повтарям, че срещнахме изключително силен отбор. Изключително неприятно за Кирил Десподов като спортист е това, че е контузен. Най-вече, че дълго време има чисто физически проблеми. Смятам, че първо трябва да се излекува. Има какво да дава на националния отбор. Това е част от футбола.

Ние ще дадем всичко от себе си. Знаем, че класата на Грузия не е тази, която е на Испания. Има разлика, но Грузия е един от отборите, които през последните години се развива много добре и ще бъде един много тежък мач. Ние имахме мачове в Лигата на нациите преди години, които играхме с тях и знаем тяхната сила, така че няма да ни изненадат с нещо, което не знаем", каза още Иванов.

"Лъвовете" трябва бързо да се отърсят от емоциите от снощния мач, тъй като им предстои още по-важна среща с Грузия в неделя. Илия Груев коментира следващия двубой за състава на Илиан Илиев и призна, че загуба с 0:3 от Испания не е трагедия.