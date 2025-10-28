Войната в Украйна:

Гонзо се срещна с Чеферин в централата на УЕФА

28 октомври 2025, 22:52 часа 449 прочитания 0 коментара
Президентът на БФС Георги Иванов взе участие в редовното заседание на Футболната комисия на УЕФА в качеството си на неин заместник-председател.

Георги Иванов участва в заседание на Футболната комисия на УЕФА

Събитието се проведе в централата на УЕФА в Нион, Швейцария, и бе водено от председателя на Комисията - президента на Грузинската федерация Леван Кобиашвили. 

По време на срещата бяха обсъдени ключови фактори за развитието на футбола на национално и клубно ниво, сред които правилата на играта, както и казуси относно съдийството, календара и мачовете в местните първенства.

Георги Иванов

В точките от дневния ред на заседанието бяха заложени и темите, свързани с поведението на състезателите, ВАР системите, развитието на женския футбол и др. 

По-късно през деня Георги Иванов проведе среща и с президента на УЕФА Александър Чеферин, с когото коментираха актуални теми, свързани с развитието на футбола в страната ни и възможностите за съвместни дейности.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
УЕФА Георги Иванов - Гонзо Александър Чеферин информация 2025
