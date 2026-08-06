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Горд Христо Янев: Вярваме в себе си, без значение от критиките! Една акула винаги си намира храна в морето

06 август 2026, 21:12 часа 1785 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Горд Христо Янев: Вярваме в себе си, без значение от критиките! Една акула винаги си намира храна в морето

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след убедителната победа над Макаби Тел Авив с 3:0 като гост в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той остана горд от представянето на отбора и го поздрави за силното представяне, като отбеляза, че независимо какви критики понася той и възпитаниците му, те трябва да продължат да вярват във възможностите си. Янев коментира и тримата нападатели Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоел Зварц, като ги определи за акули, които винаги ще си намерят храна в морето.

Христо Янев след боя над Макаби: Видях един ЦСКА, който знае силните си страни

"Изиграхме много силен мач, поздравявам отбора и всички хора в клуба. Видях един отбор, който знаеше в какво сме силни, знаеше слабите страни на противника и успяхме да се възползваме. Това ни дава увереност, самочувствие, трябва да вярваме в себе си, без значение какви критики понасяме. И, разбира се, трябва да останем смирени", започна Янев.

"Всички работихме много здраво, за да стигнем до Европа и след това да се изправим срещу толкова силни отбори. Трябва да останем мотивирани, концентрирани и да си вършим работата по най-добрия начин. Надявам се да сме здрави и хората да се радват на победите ни.

Нито за миг не се поколебахме от факта, че играем срещу толкова стойностен отбор. Имахме ясен план и го следвахме. Знаехме, че Макаби е много силен на преходи и когато получат празни пространства. Дори и когато се защитавахме, диктувахме събитията на терена. Търсихме възможности да отбележим голове и вкарахме хубави голове.

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Христо Янев

Питас, Годой и Зварц: "акулите" на ЦСКА, които винаги ще си намерят храна в морето

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Голът на Годой и добрата форма на Питас и Зварц? Никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата са завършени голмайстори, и тримата се борят много, влагат цялата си енергия и усилия. Това, че не вкарват гол във всеки мач, не означава, че не играят добре. Всички те са важни за нас, ние просто трябва да ги менажираме по най-добрия начин в този сгъстен цикъл.

Всеки човек, който дойде на Националния стадион за реванша, ще ни даде допълнителен импулс. Когато стадионът е пълен и когато публиката е зад отбора... Преди това трябва да се фокусираме за мача срещу Септември. Такава е програмата, ние сме я приели и искаме да се борим", завърши Христо Янев.

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Лига Европа ЦСКА Христо Янев Макаби Тел Авив
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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