Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ

Към август 2026 г. постъпленията в държавното обществено осигуряване достигат 5,49 милиарда евро, което е 64,4% от годишния план. В сравнение със същия период на миналата година приходите се увеличават с 476 милиона евро или с 9,5%. Общите разходи за първите осем месеца на годината възлизат на 9,91 милиарда евро (64,9% от плана), което е ръст от 857,7 милиона евро (9,5%) спрямо 2025 г. Данните са част от редовния месечен отчет на Националния осигурителен институт (НОИ) за касовото изпълнение на социалноосигурителните фондове.

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Пенсии заемат най-голям дял от разходите – 8,81 милиарда евро (65,2% от годишния план), което е със 781,1 милиона евро (9,7%) повече спрямо миналата година. Общият брой на пенсионерите през август 2026 г. е 2 067 988, което е едва с около 10 000 души (0,5%) повече спрямо същия месец на 2025 г.

Средната месечна пенсия у нас вече е 557,60 евро, което е увеличение с 39,31 евро (7,6%) на годишна база.

Разходите за болнични, майчинство и други помощи по Кодекса за социално осигуряване са 1,04 милиарда евро (1 038,7 млн. евро). Те нарастват със 76 милиона евро (7,9%) спрямо предходната година.

Нетният размер на трансферите по бюджета на ДОО е 4,41 милиарда евро.

Учителски пенсионен фонд

Приходите към август 2026 г. във фонда са 54,4 милиона евро (66,4% от плана), което е с 5,4 милиона евро повече спрямо същия период на 2025 г. Извършените разходи са в размер на 46,1 милиона евро (62,3% от плана), отчитайки ръст от 6,6 милиона евро спрямо миналата година.

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Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Постъпленията във фонда достигат 1,69 милиона евро, което представлява 85,6% изпълнение на годишния план и ръст от 267,6 хиляди евро спрямо 2025 г.

Изразходените средства са скромни – едва 829,6 хиляди евро (33,4% от плана), което е с 245,2 хиляди евро по-малко в сравнение със същия период на миналата година.