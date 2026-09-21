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Руските ракети разрушиха един от най-важните сектори на украинската икономика - стоманата изчезва

21 септември 2026, 9:11 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Руските ракети разрушиха един от най-важните сектори на украинската икономика - стоманата изчезва

"Украйна вече няма стоманодобивна промишленост". Думите са на един от ръководителите на "Метинвест", която управлява две от трите най-големи украински предприятия за производство на стомана в лицето на "Запорожстал" и "Каметстал". Това е цитат от материал на Financial Times.

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Защо е така - защото Русия с балистичните си ракети вече е съсипала трите най-големи украински предприятия в стоманодобивната промишленост: "Запорожстал", "Каметстал" и завода на "Арселор Митал" в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски. Руските ракети са били насочвани в серия от удари по ключови мощности на заводите, включително доменните пещи.

Преди пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, промишленият сектор на стоманата в Украйна е давал 7% от украинския БВП и 15% от украинския износ зад граница. Сега числата са практическа нула. В трите изброени по-горе предприятия са работили над 15 000 души, а продукцията е била над 21 млн. тона - 90% от това, което Украйна е произвеждала като стоманени изделия. През 2025 година тя вече е паднала до 7,4 млн. тона, а през август тази година спадът е 57% спрямо нивото от 2025 година! Като се добавят и ограничения от Европа, съдбата на тази промишленост е повече от черна.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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