Как загина момичето, паднало от тераса в Благоевград: Бащата с нови данни по разследването

Четири месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград разследването още не е дало отговор как тя е паднала от петия етаж. Баща ѝ твърди, че съдебномедицинска експертиза на тялото показва наранявания, причинени преди смъртта, и отрицателни проби за наркотици. Бащата иска разследването да премине към Националната следствена служба. Прокуратурата отказва да коментира съдебномедицинската експертиза, получена от него, защото, по думите на обвинителите, тя не е единствената по случая.

В нощта срещу 24 май 16-годишната Ивана Стойнева е открита мъртва пред блока, в който живее приятелят ѝ Димитър – също непълнолетен. Полицията установява, че същата вечер Ивана е била в дома на Димитър заедно с тийнейджъра Методи и 20-годишния Александър Георгиев.

Първоначално според МВР там е имало парти с употреба на дрога, а Ивана е загинала след падане от петия етаж. Ранен зад блока по-късно бил намерен и Димитър. Първоначалните му показания са, че няма спомен от вечерта.

Според разследващите същата вечер младежите са употребили дрога – LSD, която поръчали през приложението Telegram. Съсед в блока свидетелства, че същата вечер е чул мъжки глас да отправя закана за убийство.

Прокуратурата обвинява за убийството заварения в апартамента 20-годишен Александър, който също казва, че няма спомени. Съдът обаче приема, че няма достатъчно доказателства за това.

Какво се случва близо 4 месеца след смъртта на момичето?

Снимка: БГНЕС

Близо четири месеца след трагедията все още няма отговор как точно е настъпила смъртта на момичето.

Бащата на Ивана – Стойне Стойнев, и до днес отхвърля версията тя да е приела дрога. Отхвърля и версията дъщеря му да е скочила сама от блока. Стойнев пожела да изнесе данни от съдебномедицинска експертиза на тялото на Ивана, която, по думите му, получил официално.

„Най-силното нещо, което още в началото го казвах, е: „Разберете, дъщеря ни е чиста“. Нейните изследвания в съдебномедицинската експертиза, и то на урината, за упойващи наркотични вещества, са отрицателни. Тя е чиста. Тя не употребява нито алкохол, нито наркотици“, казва Стойне Стойнев.

„Получих съдебномедицинската експертиза на дъщеря ми Ивана по официалния ред. Там ясно и кратко е описано, че върху нея има причинени рани и синини приживе, които кореспондират със снимките, които направихме в деня на нейното погребение, които успях да предам на прокуратурата и на полицията, да бъдат приложени към самото разследване“, посочва той.

На въпрос дали той е правил тези снимки, Стойнев отговаря: „Да. Те показват ясни следи от ожулвания. Силни синини по ръчичките ѝ тук... По кокалчетата има сериозни наранявания. Има следа от гасена цигара“.

Засега няма официално потвърждение и заключение на МВР, прокуратурата или експерти за значението на снимките, показани от бащата на Ивана. Според него обаче и те, и съдебномедицинската експертиза навеждат към версията за съпротива от страна на Ивана в апартамента преди смъртта ѝ.

„Борила се е за живота си. Нито от полицията в Благоевград, нито от прокуратурата разследват това нещо. Тя е хапана. Доколкото разбрах, от охапването са взети ДНК. Вижте на кого от тримата е“, казва бащата на Ивана.

„Значи, според моите сметки и изчисления, Ивана е убита между... някъде около 10–10:30, най-късно. След това е хвърлена, за да се направи версия за самоубийство“, посочва още Стойнев.

Многократно бащата на Ивана изтъква, че майката на Димитър – домакина в нощта преди смъртта ѝ, работи повече от 20 години в системата на МВР. Той се съмнява, че някой може да прикрие потенциален виновник.

„Искам да направя силен призив към изпълняващата функциите главен прокурор на Република България, госпожа Ваня Стефанова – да отнемете този случай, това разследване, от Благоевград и да го предадете на Националната следствена служба, за да има някакво обективно разследване“, казва Стойнев.

Потърсихме за позиция адвокатите на Димитър и на Александър, който бе обвинен за убийството, но освободен от съда заради липса на доказателства. И двамата отказаха коментар с мотива, че разследването е на ранен етап.

Потърсихме позицията на обвинителите от Окръжна прокуратура – Благоевград, която наблюдава разследването. Оттам отговориха, че отказват да коментират съдебномедицинската експертиза, получена от Стойнев, защото, по думите им, тя не е единствената по случая и все още очакват резултатите от останалите заключения.