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Francofolies de Bulgarie завърши специалното си издание в София с поглед към 2027 година

21 септември 2026, 9:28 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Вера Арзуманян за Francofolies de Bulgarie
Francofolies de Bulgarie завърши специалното си издание в София с поглед към 2027 година

С музика, настроение и среща с четири различни лица на съвременната европейска музика завърши специалното издание на Francofolies de Bulgarie в София. Тази година фестивалната вечер започна с магнетичната българска изпълнителка Valentina VoX, която се появи на сцената със силно артистично присъствие и модерна визия. Към нейното изпълнение се присъедини и Балет Нова, който допълни сценичната атмосфера с хореография и динамика.

Valentina Vox, фотограф: Вера Арзуманян за Francofolies de Bulgarie

След нея на сцената излезе Rila - артистката с френско-български корени, която представи своята емоционална и кинематографична интерпретация на съвременния поп. В изпълнението ѝ специално място зае музикалното партньорство с пианиста Тома Доер. Финалът на нейното участие беше поставен с най-новата ѝ песен "La Lune" - първият ѝ сингъл на френски език, с който певицата отваря нова глава в музикалния си път и поставя още по-силен акцент върху френския си произход.

ENELI продължи музикалната вечер с динамично шоу, в което прозвучаха някои от най-разпознаваемите ѝ песни. Румънската звезда премина през "Mhm Mhm", "Tell Me Who", "Mad World", "Lose My Mind" и "Back To Me", като създаде собствена музикална история на сцената.

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Финалът на фестивалната вечер беше поверен на DJ FEDER, определян за един от най-разпознаваемите представители на съвременната френска електронна сцена. Авторът на международните хитове "Goodbye", "Lordly" и "Breathe" завърши специалното издание с характерния си микс от мелодичен електронен звук, клубна енергия и модерни бийтове.

Организаторите благодарят на всички почитатели и приятели на фестивала, които през годините са били част от неговата история и са подкрепяли идеята Francofolies de Bulgarie да превръща музиката в мост между България и Европа.

През 2027 г. фестивалът ще отбележи своя 10-годишен юбилей у нас. Съвсем скоро предстои да бъдат обявени повече подробности за юбилейното издание, програмата и специалните събития, които ще отбележат 10 години Francofolies de Bulgarie.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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