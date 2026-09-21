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Кадиров пак остава начело на Чечня с близо 100% на изборите - хората избрали "мира и стабилността"

21 септември 2026, 9:21 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Кадиров пак остава начело на Чечня с близо 100% на изборите - хората избрали "мира и стабилността"

Чеченският лидер Рамзан Кадиров - един от най-близките съюзници на руския диктатор Владимир Путин - е получил 99,85% от гласовете на президентските избори в Чечня при преброяване на почти всички бюлетини (99,63% от протоколите), съобщи Централната избирателна комисия на Русия. В Чеченската република, която е субект в състава на Руската федерация, се проведоха регионални избори, както и в останалите области - избираха се всички 41 места в местния парламент, както и глава на републиката.

Това бе част и от цялостната изборна кампания, основен акцент на която е вотът за Държавната дума, т.е. руския парламент.

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Много висока избирателна активност - заради "мира и стабилността"?

Кадиров съобщи за изключително висока избирателна активност по време на тридневните избори. Към 18:00 ч. местно време вчера, 20 септември, активността е достигнала 93,98% в Чечня, което представлява 825 348 гласоподаватели, гласят данните, цитирани от чеченския лидер.

Рамзан Кадиров заяви, че не са били отчетени сериозни инциденти по време на тридневния период на гласуване. В изявление, публикувано в канала му в Telegram, той приписа високата избирателна активност на преживените от населението "трудности" в миналото и неговата признателност към "мира и стабилността". Кадиров е един от най-яростните поддръжници на войната на Путин в Украйна.

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„Нашият народ е преживял тежки изпитания и добре познава ценността на мира, стабилността и възможността самостоятелно да определя бъдещия път на развитие на нашата родна република“, написа Кадиров.

Снимка: Kremlin.ru

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Доминация и контрол

Рамзан Кадиров редовно печели изборите в Чечня с резултати над 99% от гласовете - например 99,63% на изборите за глава на републиката през 2021 г., което е символ на неговия авторитарен и пълен контрол върху региона, подкрепян от Кремъл.

Той е начело на Чечня от 2007 г. насам. Управлението му се отличава с липса на опозиция, строг контрол, частна милиция и редица обвинения от международни организации за тежки нарушения на човешките права.

Изборите за Държавната дума: Путин няма алтернатива

Резултатите от изборите за Държавната дума след преброяване на 90,43% от протоколите според Централната избирателна комисия на Руската федерация пък сочат пълна доминация на партията на Путин "Единна Русия". Тя остана без реална алтернатива - всички формации в бюлетината са прокремълски и провоенни, след като Върховният съд отстрани единствената партия на мира "Яблоко". Либералната опозиция получи забрана за участие след жалба на една от провоенните сили - "Родина".

Ето и резултатите към този момент:

  • „Единна Русия“ – 57,86%
  • Комунистическа партия на Руската федерация - 13,84%;
  • Либерално-демократическа партия на Русия - 8,90%;
  • „Нови хора“ - 7,94%
  • „Справедлива Русия“ - 4,95%

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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