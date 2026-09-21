Рецептата за пропаганда на Фицо: Бяга от чл. 5 заради западно предателство от Втората световна война и 27 000 убити и ранени украински войници (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо буквално забърка информационен коктейл с "аргументация" защо Словакия би заобиколила задълженията си по чл. 5 от Договора за НАТО - този член, който задължава всяка страна-членка на Алианса да окаже незабавно (военна) помощ на друга нападната страна-членка на съюза.
Според словашкия премиер обаче, чл. 5 не е еднозначен и имало много възможности в неговите рамки да се оказва помощ, не обезателно да се пращат войници. Фицо изрично повтори, че нямало да праща словашки войници - и обясни защо. Обяснението е покъртително и се състои от следните линии на "разсъждение" - ОЩЕ: Няма да изпълня някакъв си чл.5 на НАТО: Фицо е категоричен (ВИДЕО)
- Първо, европейски политици искат да провокират война на Европа с Русия, защото нямало как Русия да загуби по конвенционален път в Украйна.
- Второ, защо искат да я провокират - поредният аргумент е, че украинците казали на полския премиер Доналд Туск, че вече губят по 27 000 войници месечно (убити и ранени) т.е. Фицо директно намеква, че Украйна няма да издържи. "Нямам право да оспорвам това число, макар то да може да послужи като аргумент за засилване на западната военна помощ", коментира словашкият министър-председател, определяйки тези данни за "ужасни".
- Трето - Словакия пострадала от Втората световна война, защото западни съюзници (разбирай Великобритания и Франция) не дошли на помощ срещу Хитлер, а били обещали. Това е "горчив опит" - и за Фицо явно е основание да говори по начина, по който го прави, по отношение на чл. 5:
Slovak Prime Minister Robert Fico on NATO’s Article 5:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
Article 5 of the NATO treaty, even in the event of a genuine aggressive armed attack against one or more NATO member states, provides broad possibilities regarding the form of assistance given to the attacked countries. pic.twitter.com/nVH5YKyLNk
Slovak Prime Minister Robert Fico:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
I cannot speak for our Czech friends, but we Slovaks have our own experience with Munich in 1938, when democratic powers bound to us by treaty deceived us, betrayed us and threw us to Hitler like a roasted chicken. pic.twitter.com/3vLBIzgkF3
Slovak Prime Minister Robert Fico on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
Donald Tusk said yesterday that his Ukrainian partners had confirmed to him the growing number of Ukrainian soldiers killed and wounded, and that this number reaches 27,000 in a single month.
I have no right to question this figure,… pic.twitter.com/bmAA1NYQ2g