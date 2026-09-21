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Рецептата за пропаганда на Фицо: Бяга от чл. 5 заради западно предателство от Втората световна война и 27 000 убити и ранени украински войници (ВИДЕО)

21 септември 2026, 8:50 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Рецептата за пропаганда на Фицо: Бяга от чл. 5 заради западно предателство от Втората световна война и 27 000 убити и ранени украински войници (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо буквално забърка информационен коктейл с "аргументация" защо Словакия би заобиколила задълженията си по чл. 5 от Договора за НАТО - този член, който задължава всяка страна-членка на Алианса да окаже незабавно (военна) помощ на друга нападната страна-членка на съюза.

Според словашкия премиер обаче, чл. 5 не е еднозначен и имало много възможности в неговите рамки да се оказва помощ, не обезателно да се пращат войници. Фицо изрично повтори, че нямало да праща словашки войници - и обясни защо. Обяснението е покъртително и се състои от следните линии на "разсъждение" - ОЩЕ: Няма да изпълня някакъв си чл.5 на НАТО: Фицо е категоричен (ВИДЕО)

  1. Първо, европейски политици искат да провокират война на Европа с Русия, защото нямало как Русия да загуби по конвенционален път в Украйна.
  2. Второ, защо искат да я провокират - поредният аргумент е, че украинците казали на полския премиер Доналд Туск, че вече губят по 27 000 войници месечно (убити и ранени) т.е. Фицо директно намеква, че Украйна няма да издържи. "Нямам право да оспорвам това число, макар то да може да послужи като аргумент за засилване на западната военна помощ", коментира словашкият министър-председател, определяйки тези данни за "ужасни".
  3. Трето - Словакия пострадала от Втората световна война, защото западни съюзници (разбирай Великобритания и Франция) не дошли на помощ срещу Хитлер, а били обещали. Това е "горчив опит" - и за Фицо явно е основание да говори по начина, по който го прави, по отношение на чл. 5:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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