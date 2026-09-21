Гърция може да остане без таксита

Гърция съвсем скоро може да остане без таксита. Таксиметровите шафьори в южната ни съседка са в готовност да спрат работа заради високите цени на горивата.

"При настоящите цени на горивата голяма част от такситата ще спрат", заяви председателят на Съюза на собствениците на таксиметрови компании Тимиос Лимберопулос.

Таксиметровата тарифа вече се повиши в Солун и Атина. Неизбежно е да се покачат цените и в останалата част от страната, споделят притеснени шофьори.

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Един от основните проблеми пред сектора е и липсата на клиенти извън туристическия сезон. Шофьорите споделят, че гърците наемат такси много рядко, при голяма необходимост.

“Ако не се премахнат данъците и акциза върху горивата поне временно, за да паднат цените”, каза Либеропулос, шофьорите просто ще спрат работа.

Проблеми има и с такситата електроавтомобили. Най-основният проблем е, че няма достатъчно зарядни станции. Няма и изградена мрежа от автосервизи, които да ги обслужват бързо и понякога се налага едно такси да не работи цяла седмица, предаде БНР.

Таксиметровите шофьори подчертаха, че за да не вдигнат драстично тарифите си, се налага незабавно да се въведат мерки по намаляване на цените на горивата.

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