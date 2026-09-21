"Избори с отговор "Да" или "Да": Чавдар Стефанов за вота в Русия и какво се крие зад него

Резултатите от така наречените избори бяха с отговор "Да" или "Да". Знаехме, че "Единна Русия" ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата. Това заяви журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира Нова телевизия относно парламентарните избори в Русия. По думите му за Путин важно е било да покаже пред света, че Русия е зад него.

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Една от възможните изненади, според Стефанов, е представянето на партията "Справедлива Русия" на Сергей Миронов. Той посочи и резултатите на "Яблоко" като един от по-различните моменти в изборния процес, както и на партията в Новгородска област, където нейни представители са избрани в местната власт.

Според журналиста високата избирателна активност е един от важните показатели за властта в Москва. Той посочи, че тя е около 57-58%.

Стефанов смята, че за управляващите са важни два аспекта на изборния процес – да бъде демонстрирана масовост на гласуването и да бъдат постигнати предварително очакваните резултати.

На въпрос доколко руснаците усещат последиците от войната в Украйна, журналистът каза, че Украйна не е проблем. "Проблемът е Владимир Путин, който милитаризира държавата. Имаше индикации, че всичко се насочва към дори край на войната по-бързо, отколкото можем да очакваме. Предстоят срещи", обясни Стефанов.