Евгений Кънев: Увеличеният обем в рафинерията не пълни хазната, държавата пропуска свръхпечалби

Най-големият риск за националната сигурност е наличието на монопол на чужда държава, с която реално сме в обтегнати отношения. Това мнение изрази икономистът Евгений Кънев в ефира на Нова телевизия относно пакета от антикризисни мерки, чрез който правителството се опитва да овладее рекордните цени на горивата и растящата инфлация. Той посочи, че макар обемът на преработка в рафинерията да се е увеличил многократно, държавният бюджет не усеща ползите от това.

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Според него липсва прозрачност при работата на рафинерията у нас. По думите му е необходимо облагане на свръхпечалбите, като цената се изчислява на база международни индекси плюс застраховки и навло, а разликата да влиза в хазната.

Икономистът обясни, че в бюджета за 2026 г. има заложен финансов буфер от общо 3 млрд. евро, който би могъл да послужи за подпомагане на гражданите. "Ние не знаем за какво са тези милиарди - милиард и половина са за администрация, другата половина за капиталови разходи, а това е една "възглавница", която може да се използва за облекчаване на удара върху икономиката", обясни той.

Кънев напомни, че световните петролни резерви са почти изчерпани, което ограничава възможностите за намаляване на пазарния натиск.

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Според общинския съветник и бивш синдикалист Ваня Григорова предвидената еднократна помощ от 50 евро едва ли ще има значим положителен ефект върху бюджетите на домакинствата.