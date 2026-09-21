"Бабо, много ми липсва животът": Близките на детето, паднало от парапет на НДК, молят за помощ

14-годишният Джани Бехчет, който през април падна от терасата на НДК след срутването на парапет, продължава битката да проходи отново, предаде bTV. Момчето се нуждае от 234 хил. евро за рехабилитация в Турция. На мястото на инцидента липсващата част от парапета все още не е възстановена, а разследването продължава. В последните дни вече са събрани 64% от сумата - малко над 149 хил. евро, което дава възможност на Джани да замине за Турция за първите три месеца рехабилитация, по информация от неговата баба.

Към момента Джани не може да става и не може да се грижи сам за себе си.

Разказът на бабата

Лидия Милева се грижи за внука си след тежкия момент, който променя живота му. Мечтата ѝ е да го види отново на крака. "Това ми е мечтата. Друго нямам", сподели Лидия. Тя разказа, че се е грижила за него от малък, защото дъщеря ѝ е починала преди 8 години.

"И преди да почине, тя имаше здравословни проблеми. До четвърти клас съм се грижила аз, включително и майка ми", разказа Лидия.

Денят, в който всичко се променя, започва като най-обикновен ден. "Ние се чухме. Беше петък. Аз му казах: "Пазарувала съм, оставила съм ти храна, аз отивам на работа. Ще се видим утре". И осъмнахме пред "Пирогов", чакайки да ни кажат дали изобщо е оцелял", разказа тя.

По думите ѝ първият въпрос на Джани е бил какво е станало с него. Той каза: "Не помня". "Аз си мислех, че сънувам кошмар", каза Лидия.

Сега момчето е в легнало положение. Баба му обяснява, че го изправят с леглото и могат да го поставят на количка.

"Аз в момента го гледам - момче, голямо 1,80 метра, но е като бебе. Аз го храня, аз му давам вода, аз го мия, тоалетна. Всичко", разказа тя. "Като жена, като баба ми е безкрайно трудно".

"Моля предимно Бог за сили и за търпение. Това е. Нямам право да кажа: "Не мога". Просто нямам този вариант", сподели Лидия. И добави, че не вини никого.

"Когато фактите говорят и боговете мълчат", каза тя. По думите ѝ бащата се е свързал чрез негови познати с клиника, откъдето са изпратили оферта за 6 месеца цялостно комплексно лечение.

"То включва 5-6 процедури на ден", обясни Лидия Милева. Тя посочва, че лично смята, че надежда има.

"В "Пирогов" казаха нула процента. Сега не искам хората да ме разберат криво. Аз съм безкрайно благодарна на лекарите в там, защото те му спасиха живота", каза бабата на Джани.

Сумата за шестте месеца лечение е 250 000 евро.

"Но дори и половината да се събере, три месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза за него", посочи Лидия. Тя разказва, че Джани често ѝ казва, че му липсва животът му.

"Много пъти ми е казвал: "Бабо, много ми липсва животът ми. Как се разхождах, как идвах при теб". Той показва много пъти и плачем и двамата. А аз трябва да се въздържам, защото трябва да му дам кураж", сподели тя.

"Дано Господ да е милостив към него. Не споря с Бога, но се надявам към него да има милост", каза Лидия.

От НДК заявиха, че са извършени вътрешни проверки, след които е назначено обследване от независим експерт. Съгласно неговото становище към датата на инцидента състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро.

"От момента на инцидента до днес не са извършвани някакви специални укрепителни дейности по отношение на металния парапет. От направения оглед, който извърших преди малко, участъкът на инцидента е ограден надеждно и е ограничен достъпът", посочи инженер Георги Кордов, експерт по строителни съоръжения.

Той обясни, че металният парапет представлява рамкова конструкция с приблизителна дължина около 5 метра. Тя се състои от ригел и две малки колонки, които чрез заварки са захванати към бетонната основа.

"Това, което установявам, е, че затвореният профил е с дебелина на листа 3 мм. Много е важен начинът на изпълнение на тези заварки за привързване на колонките към бетонната основа", сподели инж. Кордов.

Според него това е станало чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин.

"Това, което считам, че е необходимо да бъде направено, е на първо време незабавно да бъде изработено компетентно, професионално и отговорно конструктивно обследване на всички тези елементи, които виждаме на ниво първа фасада, на първата тераса, втората тераса, по двете фасади - западна и южна", посочи той.

По думите му това обследване трябва да излезе със съответните заключения и да бъдат дадени съответните предписания. "След това незабавно трябва изпълнение на нов инвестиционен проект по част "Конструкции" и "Архитектура", както и изработване на план по безопасност и здраве".

"След като бъдат изработени и одобрени тези проекти, незабавно трябва да бъдат проверени още един път всички елементи и, ако е необходимо, да бъдат демонтирани и поставени на място новите конструктивни детайли", допълни той.