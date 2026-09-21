Кабинетът "Радев":

Цената на петрола продължава в същата посока в началото на седмицата

21 септември 2026, 9:32 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Цената на петрола продължава в същата посока в началото на седмицата

Цената на петрола падна още надолу в понеделник, 21 септември, докато търговците продължават да следят за възстановяване на доставките от Саудитска Арабия - дори и след атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу кралството с ракети и дронове в събота. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен и за Европа, спаднаха с 1,90 долара до 101,97 долара за барел към 9:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври слязоха надолу с 1,92 долара до 98,38 долара за барел.

"Изненадващо силни" потоци петрол от Близкия изток

„Потоците на петрол от Близкия изток остават изненадващо силни въпреки прекъсването на източно-западния нефтопровод на Саудитска Арабия“, казват анализатори от JPMorgan в доклад от 18 септември. Общите потоци на петрол са били средно 17,1 милиона барела на ден през последните 10 дни, което е с 6,1 милиона барела на ден под средната стойност за 2025 г., добавят те.

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Снимка: Getty Images

Въпреки това продължават да възникват потенциални проблеми с доставките. В интервю за Fox News президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в „решаващ режим“ и че в близко бъдеще ще се случат „много големи неща“ по отношение на конфликта между САЩ и Иран. „Въпросът ми е: дали и кога да взривя цялата нация? По-добре да се държат прилично“, добави Тръмп.

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Даниел Такиедин, съосновател и главен изпълнителен директор на Sky Links Capital Group, очаква цените вероятно да останат тясно свързани с темпото на нормализиране на износа и дипломатическия напредък. „Всяко забавяне или ново влошаване на условията за превоз би затегнало физическия пазар и би възстановило натиска за повишение на цените“, добави той, цитиран от CNBC.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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