Въпреки че е против Христо Янев: Сектор Г призова за пълна подкрепа към ЦСКА в реванша срещу Карабах

Организираните привърженици от "Трибуна Сектор Г" излязоха с призив за пълна подкрепа към ЦСКА в предстоящия ключов реванш срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" постигнаха добър резултат като гост в първия мач, завършвайки при резултат 0:0, а роля за това изигра и наставникът Христо Янев, който подбра добър тактически план, с който ЦСКА изглеждаше добре игрово на терена.

ЦСКА очаква пълен стадион за реванша срещу Карабах в София

Още в края на май от Сектор Г обявиха, че не подкрепя Христо Янев и не стои зад него, но няма да спира да дава подкрепата си за ЦСКА. Мачът в Азербайджан пък допълнително даде импулс сред "червена" България, която със сигурност ще иска да напълни стадион "Васил Левски" за реванша в опит да се изхвърли отбор, който бе участник в основната фаза на Шампионска лига през миналия сезон.

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Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

След вчерашното равенство в Азербейджан запазихме всичките си шансове да елиминираме коравия отбор на "Карабах". Както е ясно ние никога не се предаваме, не даваме назад, а така трябва да бъде и другия четвъртък от 21:00 часа на Националния стадион. Пълен напред - за честта на Родината, за ЦСКА и дружината!

От днес билетите за мача са вече в продажба и призоваваме всички вас за пълна подкрепа към любимия отбор. Нека стадионът се разтресе така, че да усетят силата на обединената червена общност чак по бреговете на Каспийско море...

ВСИЧКИ НА МАЧА!"

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