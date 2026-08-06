Европейски ЦСКА прегази още един фаворит! Янев умълча критиците и докосва групите на евротурнирите

Носителят на Купата на България ЦСКА постигна нова престижна победа, този път над Макаби (Тел Авив) с 3:0 като гост в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Макс Ебонг и Леандро Годой вкараха попадения още през първата част, което бе едно от най-силните полувремена на "червените" под ръководството на Христо Янев. В края на мача и Жоел Зварц добави един гол пред почти празните трибуни на неутралния терен в Батуми, за да осигури комфортен аванс преди реванша на Националния стадион "Васил левски" в София след седмица.

ЦСКА разпиля Макаби Тел Авив

Христо Янев заложи на същия стартов състав, който отстрани Карабах преди седмица. Йоанис Питас и Годой поведоха атаката, а в средата на терена действаха Стефано Сенси, Бруно Жордао и Ебонг. Макаби започна по-активно, но ЦСКА нанесе първия си удар в деветата минута. Питас подаде към Ебонг, който с точен изстрел от границата на наказателното поле даде аванс на българския тим.

В 29-ата минута вратарят Офек Мелика изби удар на Дейвид Пастор в корнер. След последвалото центриране Годой засече топката с фантастично воле и направи резултата 2:0. Малко преди почивката Питас също беше близо до гол, но Мелика спаси неговия изстрел.

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След паузата Макаби опита да упражни натиск, а Фьодор Лапоухов се намеси уверено при няколко опасни центрирания. В 66-ата минута Янев освежи състава с Жоел Цварц и Джеймс Ето’о. Двамата можеха да изработят и трети гол, но Мелика спаси удара на нидерландеца след отличен извеждащ пас на Ето’о.

В 78-ата минута отбраната на ЦСКА за пръв път се пропука сериозно, а Макаби Тел Авив стигна до чиста ситуация за гол. Елад Мадмон получи топката на няколко метра от вратата и опита удар от ждроп, но не направи добър контакт и изстрелът излетя над вратата. В 90-ата минута пък ЦСКА стигна и до трети гол: след бърза атака Жоел Зварц овладя на границата на наказателното поле, нагласи се за удар и с мощен изстрел вкара за 3:0.

Така ЦСКА постигна още една победа в позицията на аутсайдер, след като преди това отстрани Карабах. Сега "червените" остава да довършат започнатото в реванша след седмица, за да влязат в плейофите на Лига Европа, което ще им гарантира минимум участие в основната фаза на Лига на конференциите.

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