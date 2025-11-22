От Лудогорец напомниха: И при първата ни титла изоставахме с 8 точки 5 кръга преди края! Проблемът е в съблекалнята

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков напомни, че тимът е изоставал сериозно от първото място и при първата си титла през сезон 2011/12. Тогава "орлите" бяха на 8 точки от лидера 5 кръга преди края, но все пак се поздравиха с успеха. Сега Караманджуков смята, че основният проблем на Лудогорец е в съблекалнята, тъй като има много добри футболисти и сблъсък на характери, които трябва да бъдат правилно управлявани. Именно затова се назначава и Пер-Матиас Хьогмо.

Проблемите на Лудогорец - много контузии и трудни характери, водещи до слаба игра

"Много от вас изключително коректно уважиха, с нужното уважение и респект към господин Хьогмо, това, което е постигнал в кариерата си. Не беше лесен изборът. Знаете, че в последните 14 години Лудогорец се превърна в доминант в нашия футбол. Съблекалнята е един от основните проблеми на Лудогорец, защото има много добри футболисти, трябва и характер, а тези характери трудно се управляват. Стигна се до няколко негативни резултата. Не това беше проблемът, а играта на отбора и многото контузени състезатели, които са в основата на по-слабите резултати. Стигна се до раздялата с господин Мота. Избрахме кандидатурата на господин Хьогмо", започна Караманджуков.

Раздялата с ключови футболисти и трайно контузените тежат на Лудогорец

"По наша преценка в момента има нужда от спокойствие. Той с неговия опит, все пак е работил толкова години, ще съумее да внесе необходимото спокойствие в съблекалнята", каза спортният директор. И продължи: "През последните 14 години това не е първата такава ситуация. В първата година пет кръга преди края изоставахме с осем точки. Неслучайно казах, че всички, които работим в Лудогорец, сме едно семейство, имаме характери и не се предаваме никога. Има комплексни причини за спада. Има колеги от вас, които коректно оценяват нещата. Когато си продал петимата си най-добри футболисти и още седем-осем са трайно контузени, няма как това да не се отрази."

"Четвърти полусезон сме почти без подготовка. Промяната в основната фаза на евротурнирите има два мача през януари. Играем и финали за Купата на България. Станахме шампиони още на 27 април и ако не беше Купата, щяхме да пуснем основните играчи в почивка. Започваме от първия кръг в Европа. Имаме 17 дни подготовка за още два мача в Европа и 17 в първенството, ако продължим за Купата, има и Суперкупа", добави още Караманджуков.

