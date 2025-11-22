Мечки, вълци и глигани: Хищниците се завръщат в селските райони на Гърция

Селските райони на Гърция се борят да се справят с завръщането на хищниците, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Associated Press. Темата започна с историята на фермера Анастасиос Каспаридис, чиито овце били убити от мечка в Северозападна Гърция. Гледката била шокираща за фермера – три от овцете му лежали мъртви на земята, със очевидни следи от нападението им. Големите отпечатъци от лапи в земята не оставяли никакво съмнение, че са били убити от мечка, някога рядък, но сега все по-чест посетител в тази част на страната.

„Беше мечка, много голяма, и сега идват често. Не бях единственият, тя удари и другаде“, каза Каспаридис, добавяйки, че друг фермер е загубил няколко кокошки и прасета. Той решил да премести останалата част от малкото си стадо в кошара за овце близо до къщата си за защита.

„Защото накрая нямаше да имам никакви овце", каза Каспаридис. „Мечките щяха да ги изядат всичките".

Снимка: iStock

Популацията на мечки, вълци и глигани е възстановена

Природозащитниците приветстваха възстановяването на популациите на мечки и вълци в Гърция благодарение на обозначението за защитен вид, което забрани лова им. Но някои фермери и жители на селските райони казват, че сега се страхуват за прехраната си и в някои случаи за безопасността си. Те призовават за по-голяма защита в явление, което се наблюдава и другаде в Европа, като някои твърдят, че опазването на природата е отишло твърде далеч и настояват за отмяна на ограниченията.

Кафявите мечки, най-големият хищник в Гърция, направиха забележително завръщане. Броят им се е увеличил приблизително четири пъти от 90-те години на миналия век, каза Димитрис Бакалудис, професор в Солунския университет „Аристотел", специализиран в управлението и опазването на дивата природа.

Според последното проучване на Arcturos, екологична организация, създадена през 1992 г., която предоставя убежище за спасени мечки и вълци, в горите на Северна Гърция бродят до 870 кафяви мечки.

И не става въпрос само за мечки. Броят на вълците също се е увеличил. Докато през 2010 г. вълците можеха да се видят само на юг, чак до Централна Гърция, сега те са се разпространили до покрайнините на Атина и в Пелопонес в Южна Гърция, каза Бакалудис.

Възстановяването им се поддържа отчасти от нарастващата популация на диви свине, което не е свързано с усилията за опазване. По-скоро комбинация от редица фактори, включително намаляване на лова, по-меки зими и кръстосване с домашни свине, са довели до по-бързото им размножаване, обясни Бакалудис.

Възприемани от мнозина като вредители, които унищожават реколтата, гледката на дузина или повече глигани, тичащи по тротоарите или душещи из задните дворове, вече не е необичайна в много части на Гърция.

Все по-честите срещи с човека

По-големият брой диви животни е довел и до повече контакти с хора – по-голямата част от които не са запознати с това как да се държат по време на среща с тях. Липсата на познаване на това е довела до страх в някои общности, особено след малък брой сериозни инциденти тази година: дете, ухапано от вълк, възрастен мъж, ранен от мечка в двора си, турист, ухапан от мечка, и друг турист, който е починал, след като е паднал в дере по време на среща с мечка.

В Левеа, село с около 660 души, заобиколено от полета в северозападна Гърция, през октомври са съобщени няколко срещи с мечки, докато глиганите често се разхождат из селото, каза президентът на общността Цефи Пападопулу. Мечките особено много уплашили жителите.

„Веднага щом чуеха кучешки лай, бяха готови да излязат с оръжието“, каза тя.

Подобно е и в близкото село Валтонера, на 170 километра западно от втория по големина град в Гърция, Солун. „Селото е било без диви животни. В миналото от време на време се е появявал вълк“, каза Константинос Николаидис, председател на общността. Сега диви свине, лисици, мечки или вълци бродят около или дори в селото, отбеляза той.

„Това предизвика безпокойство сред всички жители. Сега е трудно за човек да се разхожда навън през нощта“, каза той. Междувременно, нарастващата популация на дивите свине доведе до призиви за удължаване на ловния сезон.

Йоргос Панайотидис, заместник-кмет на близкия малък град Аминтаио, заяви, че глиганите все по-често нахлуват в къщите. През май той поиска от властите да се разреши на ловците да отстрелват глигани извън сезона, за да се справят с проблема.

Това е проблем, който не е уникален само за Гърция. В победа на фермерите над природозащитниците, законодателите на Европейския съюз гласуваха през май за намаляване на защитата на вълците в 27-те държави членки на ЕС. Движението дори получи подкрепа от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чието пони Доли беше убито от вълк преди три години.

Решенията

Експертите отбелязват, че не само по-големият брой диви животни е довел до навлизането им в градските райони. Много фактори са в играта, казват те, от загуба на местообитания поради горски пожари до шумови смущения от вятърни турбини и превозни средства за отдих, както и животни, окуражени от намаляващото човешко население в селата.

„Разбира се, има фрагментация на местообитанията на мечките, често има суша, има липса на храна в естествената среда, има опустиняване на селата, което прави населените места по-привлекателни за мечките, така че те се приближават и намират храна“, каза Панос Стефану, служител по комуникациите в Арктурос.

Мерки за държане на вълци и мечки настрана са разработени и одобрени от учени, каза Бакалудис, професор в Солунския университет, включително използване на осветление около имота, правилно изхвърляне на боклука и мъртвите животни и избягване на хранене на бездомни животни.

При изключителни обстоятелства се използват по-инвазивни методи, каза той, като например в случая с нападението на вълк над дете в Северна Гърция, където властите решиха да заловят и отстранят животното.

С толкова много фактори, допринасящи за увеличаване на срещите между диви животни и хора, Стефану предупреди да не се използват прекалено опростени решения.

„Убиването на животните не е това, което ще реши проблема", каза той.