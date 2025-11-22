"Заслугата на Христо Янев е много сериозна": Величков изтъкна професионализма в ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, даде своето мнение след успеха на "армейците" над Ботев Пловдив в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Той изрази задоволство, че отборът започва да отговаря на тежестта и бремето на фланелката, за което изтъкна и заслугата на Христо Янев. Величков акцентира върху професионализма в клуба, посочвайки за пример как още в началото на септевмри "червените" са били готови с плановете за зимната подготовка.

„Да започнем оттам, че и моята цел, и на хората след всички промени, които станаха в клуба, беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията. Някой използва думата характер, не е грешно, част е от манталитета. Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна“, започна Величков след успеха на ЦСКА над Ботев Пловдив.

„Разбира се, че сме доволни. В края на краищата, не е само клише това изискване на червената публика. Невинаги се получават резултати, но винаги трябва да го има това желание да се преследва победата, то е в ДНК-то на клуба“, смята той.

„Да продължаваме да работим по начина, по който го правим напоследък. Всеки път, заставайки пред вас, казвам едно и също нещо. Заради лошия си старт имаме да наваксваме, още е факт. Фактът, че ние още в началото на септември бяхме готови със зимната подготовка – дати и противници. Другите неща също се виждат. Мисли се как отборът да е по-силен и клубът да се развива. Всеки един трансфер е нормално да бъде и със съгласието на старши треньора“, завърши директорът в ЦСКА.

