Хосу Урибе избухна след тежката загуба: "ВАР в отпуска ли беше?"

Старши треньорът на Берое - Хосу Урибе демонстрира открито разочарование от съдийските решения при тежката домакинска загуба с 0:3 от ЦСКА в Стара Загора. По време на срещата възникнаха няколко спорни момента, които според наставника са оказали съществено влияние върху развитието и крайния изход на двубоя. Малко след последния съдийски сигнал Урибе използва социалните мрежи, за да изрази позицията си, като зададе серия от риторични въпроси и насочи вниманието към работата на съдийската бригада и системата ВАР.

Критики към съдийството след загубата от ЦСКА

Испанският специалист подчерта, че според него ключова ситуация е останала неправилно оценена – нарушение на футболист на ЦСКА, което по правилник би следвало да доведе до директен червен картон. Освен това той изрази недоумение защо не е била отсъдена и дузпа в полза на неговия отбор при друга спорна ситуация в наказателното поле.

В изказването си Урибе постави и по-общ въпрос за равнопоставеността в българския футбол, като намекна, че по-малките клубове невинаги получават нужното уважение и защита от съдийството. Той акцентира върху ролята на ВАР и попита защо технологията не е била използвана по-ефективно в тези ключови моменти.

„Последният играч на ЦСКА прави фал пред наказателното поле и няма червен картон... не е възможно, и не е добре за футбола в България. ВАР в отпуска ли беше? Уважение, моля, към малките отбори... САМО БЕРОЕ“, написа наставникът в социалните мрежи.

