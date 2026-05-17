Не убеждава в ЦСКА и купонясва с Левски: Халф на "армейците" с обяснение за видеото, разбунило духовете

Полузащитникът на ЦСКА Исак Соле излезе с обяснение за любопитното видео, което предизвика огромна вълна от реакции в социалните мрежи. Фен каналът „Трибуна Левски“ разпространи клип, на който се вижда как халфът на "армейците" се забавлява в дискотека с футболисти на Левски. Публикацията беше придружена с описание: "Всеки иска да празнува с шампионите, най-вече след победа над Литекс".

Текстът навява на мисълта, че Соле е купонясвал със "сините" след загуба във Вечното дерби. Според самия национал на ЦАР обаче ситуацията не е точно такава. „Не вярвайте на шума и слуховете. Някои говорят, за да навредят, за манипулират и да отклонят вниманието. Знам го. Но това, което разпространяват, е лъжа. Видеото е отпреди една седмица след победа и се извиних на клуба. Сега съм напълно фокусиран. Предстои исторически финал. Не се отклонявайте от основната цел", написа той в Инстаграм.

Иначе на видеото се виждат още Оливер Камдем и Карл Фабиен. На заден фон може да се забележат и други клиенти на заведението с фланелки и фен артикули на Левски.