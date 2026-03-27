Христо Янев изненадващо върна играч на ЦСКА, който бе пратен в девета глуха на "Армията"

Наставникът на ЦСКА Христо Янев изненадващо реши да върне изпадналия от сметките на отбора Улаус Скаршем, включвайки го в игра в контролата срещу Оборище (Панагюрище). Скандинавският футболист влезе от пейката в контролата на "армейците" в Панчарево, в която Янев включи всички налични титулярни играчи, постигайки изразителна победа с 6:0. А появата на Скаршем в игра дойде изненадващо на фона на неговото отсъствие през пролетния дял.

Още през зимния трансферен прозорец стана ясно, че на Скаршем няма да се разчита повече, след като бяха привлечени няколко нови полузащитници. След това Христо Янев действително спря да използва полузащитника, а сред феновете се настани усещането, че Скаршем вече е изиграл последния си мач за ЦСКА. Очакванията са, че той няма да се появи в игра до края на сезон 2025/26, от който остават три мача от редовния сезон и още шест мача от плейофите, както и поне два мача за Купата на България.

Норвежецът вероятно е изиграл последния си официален мач за "червените"

Въпреки че няма да се разчита на Скаршем занапред, Христо Янев реши да го включи в игра. Норвежецът все още е част от състава на ЦСКА и влезе от пейката, като това вероятно се дължи и на факта, че треньорът на "червените" има по-ограничен избор. Много от футболистите на ЦСКА са повикани в националните си отбори, а Янев трябваше да повика и няколко играчи от школата, които да бъдат опции на пейката.

Иначе самият Христо Янев отбеляза, че в паузата за националните отбори няма да може да прави по-генерални промени в играта на ЦСКА, тъй като не разполага с пълната група от футболисти. Той избра да поддържа игровия ритъм на футболистите, които нямат ангажименти с националните отбори, като изключение прави само Адриан Лапеня, който отсъства от лагера на "червените" поради семейни причини.

