"Правителството играе двойствена и опасна игра": Георг Георгиев за кабинета "Радев" и Коалицията на желаещите

"Правителството играе двойствена и опасна игра", каза депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев пред медиите в парламента във връзка с разминаването между заявката на премиера Радев, че България няма да участва в Коалицията на желаещите за Украйна и последвалия подпис на външния ни министър Велислава Петрова - Чамова под декларация, с която страната ни се съгласява да подсилва Украйна чрез Коалицията на желаещите.

Той обърна внимание, че този документ обвързва България с позиция."Външният министър представлява държавата в международните отношения. Външният министър е натоварен с мандат от правителството. От тук нататък и министър-председателят е задължен от текстовете, които външният министър е подписал", заяви още Георгиев. ОЩЕ: В Париж, но с поглед към Москва: Когато нямаш куража да си предател докрай

"Тежка политическа шизофрения"

От ГЕРБ днес се чудят на коя роля на Румен Радев да вярват.

"Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите. Този, който ни извади от Коалицията на желаещите и каза, че България няма своето място в нея, или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което с киевската декларация призовава за засилване на санкциите, засилване на натиска, признава ролята на коалицията като инструмент, който може да постигне траен устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само независима, сигурна Украйна може да бъде залог за сигурността на цяла Европа", подчерта Георгиев.

Той определи това като тази тежка политическа шизофрения, която обаче прераства в международна такава.

Рискът за България

Бившият външен министър се опасява, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава устоите на българския авторитет зад граница.

"Това, което редица български правителства бяхме постигнали и това, което в кабинета "Желязков" успяхме да затвърдим, че България е предвидим партньор, надежден съюзник в НАТО, държава, която може да осигурява както своята, така и сигурността на целия регион, вече не съществува", посочи Георгиев.

Той не смята, че вече сме държава, на която се гледа със сериозност. ОЩЕ: Денков: Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави обратното