Войната в Украйна:

"Няма колизия" за Украйна: Витанов обясни, че България няма да възпира общоевропейски решения

16 юли 2026, 11:22 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Няма колизия" за Украйна: Витанов обясни, че България няма да възпира общоевропейски решения

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" и шеф на външната комисия в 52-ото Народно събрание Петър Витанов е категоричен, че няма колизия между външната министърка Велислава Петрова - Чамова и премиера Румен Радев по отношение на "Коалицията на желаещите" за Украйна. Думите му дойдоха след като министър-председателят обяви, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите", а впоследствие външният ни министър Велислава Петрова - Чамова положи подпис под декларация, с която страната ни се съгласява да подсилва Украйна чрез "Коалицията на желаещите".

Нещо, което предизвика недоволство и обвинения за политическа шизофрения.

"България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, а преглежда своите ангажименти индивидуално", добави Витанов. ОЩЕ: Противоречие часове след думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

Дипломацията е многопластова

По думите му, няма колизия, доколкото външната ни министърка е в Киев във връзка с разговори за затвърждаване и засилване на двустранното сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката.

"Това беше причината министър Петрова да бъде в Украйна. Декларациите нямат правнообвързващ характер. Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова", каза още Витанов. ОЩЕ: Целта е русофилският вот: Мирчев обясни поведението на Радев за Украйна с президентските избори

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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