Целта е русофилският вот: Мирчев обясни поведението на Радев за Украйна с президентските избори

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обясни поведението на кабинета "Радев" по отношение на Коалицията на желаещите за Украйна с предстоящите президентски избори наесен. Думите му дойдоха след като премиерът Румен Радев обяви, че България няма да участва в Коалицията на желаещите, а впоследствие външният ни министър Велислава Петрова - Чамова полага подпис под декларация, с която страната ни се съгласява да подсилва Украйна чрез Коалицията на желаещите.

"Това се прави само с една единствена цел - да се експлоатира русофилският вот за президентските избори", заяви още Ивайло Мирчев.

Повече за декларацията

Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България. В нея се осъжда руската инвазия в Украйна, а подписалите страни обещават да продължат политическата, военната и финансовата подкрепа за Украйна, както и да увеличат натиска върху Русия и да сътрудничат във възстановяването на Украйна. В официалното съобщение на МВнР се казва, че Петрова се е видяла в Киев с колегата си Андрий Сибиха и с директор на отдел в "Нафтогаз" по повод предстоящата енергийна свързаност между България и Украйна. ОЩЕ: Денков: Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави обратното