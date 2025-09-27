Христо Янев остана разочарован от дебюта си начело на ЦСКА и разкри какво е казал в съблекалнята след слабия мач

Новият треньор на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след първия си мач начело. "Армейците" се представиха много колебливо, но успяха да запишат героична точка срещу Локомотив София. Срещата от десетия кръг на Първа лига, която се изигра на стадион "Локомотив" в "Надежда", завърши при резултат 0:0. Гостите имаха късмет, че футболистите на Станислав Генчев не успяха да реализират положенията си и мачът завърши наравно.

Първи отзив на Христо Янев като треньор на ЦСКА

ЦСКА за втори пореден мач поведе в резултата, но не успя да задържи преднината си. Това според Янев се дължи на много причини. След края на срещата той заяви, че не е останал доволен от представянето на футболистите и разкри какво им е казал веднага след последния съдийски сигнал.

"Много неща не достигнаха на ЦСКА да спечели двубоя", започна родният специалист. "Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва и отборът трябва да представлява, когато играе такива мачове. Видях много слабости в играта и е ясно, че имаме да вършим много работа. Току що излязох от съблекалнята и казах това на отбора: "Ако искаме да променим резултатите, трябва да работим като луди!"

Янев не остана никак доволен

"Постоянството и липсата на самочувствие са един от основните проблеми. Не мога да си представя, че водим с 1:0 и нямаме контрол върху топката. Липсата на креативност също е фактор, който оказва голямо влияние. Виждам някои неща, които просто трябва всички заедно да седнем, да поработим, да ги изгладим и да изчистим онова, което пречи на този отбор", продължи Янев и призова за обединение между клуб, фенове и отбор.

"Не мога да бъда доволен, когато сме отбелязали един гол, не сме създали няколко на брой ситуации, от които отборът да се възползва. Ние притежаваме двама добри нападатели, но тези нападатели някой трябва да ги захранва с добри топки. Трябва да имаме флангови футболисти, които да предоставят такива топки и халфове, които да играят напред с топката. Ще седнем, ще гледаме мача, ще го анализираме. Основното в работата, която вършим, е да върнем самочувствието на отбора, да ги накарам да бъдат уверени в това, което правят, и да опозная най-добрите качества на футболистите, с които разполагам, за да мога да ги използвам по най-правилния начин."

