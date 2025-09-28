Христо Янев стана седмата поредна жертва на ЦСКА

След като вчера ЦСКА не успя да победи Локомотив София в мач от десетия кръг на Първа лига, Христо Янев стана седмият пореден треньор, който не успява да спечели първия си мач начело на „червените“. ЦСКА поведе с гол на Питас след рикошет в края на първото полувреме. Но постоянният натиск на „железничарите“ даде резултат и в 77-ата минута те спечелиха дузпа. Георги Минчев я изпълни, вкара и оформи крайното 1:1.

Последният треньор, който спечели в дебюта си с ЦСКА беше Саша Илич през 2022 г.

Преди Христо Янев Валентин Илиев не успя да спечели единствения си мач начело на ЦСКА. Той направи равенство 1:1 с Ботев Враца, именно с Янев начело. Душан Керкез също започна с 1:1, срещу Ботев Пловдив, който е негов бивш отбор. Срещу „канарчетата“ не се справи и Александър Томаш, който загуби с 0:1, а Томислав Стипич загуби от Лудогорец със същия резултат. Отново от Ботев Пловдив, отново с 0:1 загуби и Стамен Белчев, а Нестор Ел Маестро беше разгромен от румънския Сепси с 0:4 в Европа. Последният треньор, който спечели първия си мач начело на ЦСКА беше Саша Илич, който през лятото на 2022 г. победи Арда Кърджали с 3:0.

ЦСКА има само една победа от началото на сезона

ЦСКА се намира на 12-о място във временното класиране в Първа лига. „Червените“ имат десет изиграни мача, в които имат три загуби, цели шест равенства и само една победа. Тя дойде срещу Септември с 3:1. За „армейците“ следва мач с шампиона Лудогорец в неделя, 5 октомври. Разградчани имат мачове с Монтана в Първа лига и Реал Бетис в Лига Европа преди този с ЦСКА.

