Войната в Украйна:

Христо Стоичков със силен коментар за назначението на Ицо Янев в ЦСКА

25 септември 2025, 13:51 часа 517 прочитания 0 коментара
Христо Стоичков със силен коментар за назначението на Ицо Янев в ЦСКА

Легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи Христо Янев като нов наставник на ЦСКА. Камата определи новия треньор на "червените" като "уникално момче", като смята, че времето ще покаже дали е тошъл в точния момент на стадион "Българска армия". В началото на треньорската си кариера Янев изведе ЦСКА до Купата на България, и то докато отборът бе във "В" група. Сега той отново се завръща при "червените", а според Камата ключово ще бъде да накара футболистите да му вярват.

"Ицо Янев е уникално момче, не е важно къде е бил треньор"

"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА. Ако направи така, че всички около него вярват и самите футболисти му вярват, не е трудно да се работи", каза Стоичков.

Още: "Дембеле беше забравил да играе футбол": Стоичков с коментар за "Златната топка"

Христо Янев

"Той е бил с мен, най-вече в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Както Ицо Янев, Бодуров, Георги Миланов и останалите млади момчета, тръгнали по този път. Да се надяваме, че Ицо Янев с обичта и харизмата, която има около нас, да успее. Но резултатите са най-важни", добави още Камата за Янев, който е сред най-обичаните футболисти от Сектор Г.

Още: "Наско Сираков да не забравя...": Шеговит Стоичков си спомни за голям мач (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Христо Стоичков Христо Янев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес