Как Йотова "излъга" Гюров с мерзка PR техника: Любомир Аламанов обясни

Комуникационният експерт Любомир Аламанов смята, че в кандидатпрезидентския дебат по БНТ на 29 октомври Илияна Йотова е използвала "нечестна риторична техника и манипулативна тактика за дебатиране", известна като "Гиш галоп" (Gish gallop). При нея "един от участниците се опитва да надделее над опонента си, като го засипва с огромен брой аргументи, полуистини, изкривени факти и откровени лъжи за възможно най-кратко време", пише във Facebook пиар специалистът.

"Има червени линии в предизборните кампании, които даже и милиционерите не трябва да прекрачват", добавя той.

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"Техника на измамници"

Терминът е въведен от Юджин Скот (Eugenie Scott) и е кръстен на креациониста Дуейн Гиш (Duane Gish), който редовно използвал тази стратегия в дебати срещу еволюционната теория, разяснява Аламанов.

"Да, това е техника на измамници, които искат да излъжат хората. Разчитат на претоварване на психиката, която не може да обработи десетките лъжи и манипулации. Наречена е на човек, който е искал да убеди всички, че животът на планетата е възникнал само преди 6000 години.

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Изправял съм се в студия срещу хора, използващи този похват. Познато ми е чувството на безсилие и изумление, нарастващо всяка минута, даже всяка секунда. Казваш си "Е, как е възможно това? Как може този човек да лъже толкова много? Това е направо нечовешко, да се изричат такива неща". Понякога можеш даже да блокираш от невъзможността да приемеш, че нормален човек ще изрече толкова глупости и лъжи в секунда и няма поне нещо да трепне в него.

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Ако се загледате по студиата, тази техника се използва само от представители на т.нар. псевдо-патриотични партии, които не искат да "дебатират", а просто искат да ви излъжат. Обучението е едно и също, една и съща милиционерска школа, едни и същи цели - привидно надмощие, съсипване на научни или логически теории, манипулация.

Справянето с тази техника е възможно, но не е лесно. Човек трябва да е обигран в реториката, да има огромен опит в такива словесни битки, да си е посветил времето на спорове и на нищо друго. И да, това е едно от основните умения, което се преподава от милиционерите от Държавна сигурност - на комунисти, на псевдо-патриоти, на неоконсерватори, изобщо на всички, които искат да манипулират хората", пише Аламанов.

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Гюров е избрал друг път

"Андрей Гюров можеше да тръгне по този път, да тръгне на словесна война, да загърби факти и принципи. Но той е избрал друг път - иска да спечели честно, с факти, с визия.

Да, на пръв поглед изглеждаше сякаш приказливата Йотова има надмощие. Но тя сама влезе в капана на собствената си реторика. Защото когато тръгнеш по този път, няма как да оставиш място за нормален разговор, коректни отговори, разумни доводи, за нормалност.

Снимка: Стопкадър, БНТ. Колаж: Actualno.com

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Няма да правя анализ на казаното. Няколко медии вече посочиха купищата лъжи, казани от Йотова, и то хванати само от софтуер. Ако човек се зарови, сигурно ще открие още много. Както и на липсата на отговори. Но две неща не мога да отмина:

1. Яростният триумф на феновете на Йотова как "го е разкъсала, съсипала, унищожила". Сякаш не става дума за дебат, за липса на отговори, за общото бъдеще на България, а за отчаяна последна схватка. Тези хора наистина искат да унищожат всички разумни, спокойни, умерени хора, всички "жълтопаветници", всички "еврогейове", всички демократи, всички, които са извън тяхната група. Това е плашещо.

2. Отвратителната постъпка на Йотова да използва личната си семейна драма за предизборни цели. И то на два пъти. Тя много добре знае, че Гюров няма нищо общо с някаква ситуация с нейния съпруг. Знае го перфектно, защото ситуацията е причинена от човек, яростен противник на демократите, на ПП-ДБ, на самия Гюров. И въпреки това на два пъти Йотова умишлено прекъсна водещата и целенасочено направи грозно внушение, че Гюров я е тормозил по лична семейна линия. Това е отвратително.

Като цяло, затвърди се впечатлението, че Йотова и милиционерите са готови да прегазват тела, само и само да спечелят. И че всички приказки за "позитивна кампания" имат стойността на телефонна измама.

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Лично аз искам президент, който честно и достойно ще бъде гарант за нормалност в обществото. А не президент, който мачка даже близките си, за да изпълзи на върха. За мен този дебат окончателно затвърди, че нормалният избор за всички честни демократични хора е Андрей Гюров.

Демокрация или милиционерщина, това е.

Политизирайте се, спешно! Иначе милиционерите ще ви излъжат. За пореден път.

Комунизмът се завръща, не спете спокойно, деца!", завършва Любомир Аламанов.

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