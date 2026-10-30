Северна Македония скарала Йотова и Гюров: Отзвук в македонските медии от дебата в България

Макар и по македонския въпрос да има консенсус в България и да е без значение кой ще е президент, министър-председател и депутат - македонските медии също се вълнуваха за дебата между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров, които ще се изправят на балотаж в неделя. "Северна Македония отново се озова в центъра на българската президентска кампания", пише македонското издание "Рацин", макар и да отчита, че нито един от двамата не е обявил промяна в политиката си спрямо Скопие френското предложение продължава да бъде обект на политически интриги в България, като кандидатите интерпретират по различен начин собствените си заслуги за приемането му.

"Остава ли българското вето? Македония в президентската конфронтация между Йотова и Гюров, пише македонската медия "Проверено.мк".

Медиите в Скопие четат "тайни" в дебата за френското предложение

Според македонксото издание "Вечер" президентският дебат в София е разкрил невероятни тайни за френското предложение.

Дебатът според македонсите медии се е превърнал в "открита политическа разправа", защото Йотова била категорична, че Софияняма да се отклонява от настоящите условия спрямо Скопие. Тя отправи и обвинения към предишното правителство на Кирил Петков, че щяло да предаде националния интерес.

От своя страна Андрей Гюров подчерта, че условието за включване на българите в македонската конституция е ключова гаранция, отхвърляйки обвиненията, че тогавашното правителство е предало какъвто и да е национален интерес.

Припомняме, че България няма условия към Северна Македония, а става въпрос за европейска преговорна рамка, която включва и вписване на българите в македонската конституция. ОЩЕ: "Снощи Йотова излъга, ще я съдя": Кирил Петков за обвинението, че е щял да предаде българската позиция за Македония