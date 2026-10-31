Сензационно: ЦСКА си връща Кирил Десподов в деня, в който се връща на "Армията"

31 октомври 2026 г. е специален за феновете на ЦСКА, тъй като отборът най-накрая ще започне да домакинства на новия стадион "Българска Армия". "Червените" приемат Славия в мач от 14-ия кръг на Първа лига, като така ще отбележат голямото си завръщане. Но според колегите от "Мач Телеграф", ръководството на "амрейците" ще зарадва феновете с още една новина. То е уредило завръщането на Кирил Десподов.

Кирил Десподов се завръща в ЦСКА

Кирил Десподов, който е капитан на българския национален отбор и в момента играе за гръцкия ПАОК е пред завръщане в ЦСКА. Той напусна "червените" през 2019 г. в посока италианския Каляри срещу 4 милиона евро. При евентуално завръщане на "Армията", очакванията са той да бъде най-високоплатеният играч на "армейците". Десподов ще подпише с ЦСКА като свободен агент, тъй като договорът му с ПАОК изтича през лятото на 2027 г. През настоящия сезон той все още не е записал мач за "двуглавите орли", тъй като лекува контузия от април.

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Десподов стана Футболист на годината в ЦСКА

Кирил Десподов пристигна в ЦСКА за пръв път през 2016 г. със свободен трансфер от Литекс. В първия си престой на "Армията" той записа 80 мача, в които вкара 25 гола, даде 26 асистенции и стана Футболист №1 на България за 2018 г. Последва трансфера в Каляри, но престоят му там не беше успешен. Той изкара добър период под наем в австрийския Щурм Грац, след което и една година в Лудогорец. "Орлите" го купиха за постоянно, а през 2023 г. Десподов подписа с ПАОК, където се подвизава и до този момент.

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