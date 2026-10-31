Спорт по ТВ днес - 31 октомври

В началото на уикенда спортът по традиция не ни оставя да скучаем. Днес ще можем да наблюдаваме изобилие от български футбол. Световният също няма да отстъпи. Тенис турнирите от сериите ATP 500 във Виена и Базел са все по-интригуващи. Световните първенства по борба и вдигане на тежести вървят с пълна сила. Във Формула 1 Гран при на Мексико е по-напечено от всякога. А програмата ни е подготвила още снукър, голф, хокей на лед и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:30 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 2

13:00 Голф: Европейски тур, Макс спорт 2

13:00 Вдигане на тежести: Световно първенство в Китай, Ринг

13:30 Снукър: Международен шампионат, Евроспорт 1

14:00 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Лудогорец, Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Кайзерслаутерн - Херта Берлин, Диема спорт 3

14:30 Футбол: Висша лига, Челси - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Стоук Сити - Престън, Нова спорт

15:00 Футбол: Ла Лига, Леванте - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

15:00 Борба: Световно първенство в Астана, БНТ 3

15:00 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 2

16:00 Тенис: ATP 500 Виена, Макс спорт 1

16:00 Тенис: ATP 500 Базел, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Серия А, Болоня - Монца, Макс спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Щутгарт, Диема спорт 3

16:30 Футбол: Първа лига, Дунав Русе - Левски, Диема спорт

17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Сити - Брайтън, Диема спорт 2

17:00 Футбол: Висша лига, Борнемут - Лийдс, Нова спорт

17:15 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Селта Виго, Макс спорт 4

18:30 Тенис: ATP 500 Виена, Макс спорт 1

19:00 Футбол: Серия А, Удинезе - Рома, Макс спорт 3

19:00 Футбол: Суперлига на Гърция, Кифисия - Олимпиакос, Нова спорт

19:30 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Малага, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Висша лига, Тотнъм - Кристъл Палас, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд, Диема спорт 3

19:30 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 1

19:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - Славия, Диема спорт

21:00 Баскетбол: НБА, Юта Джаз - Портланд Трейл Блейзърс

21:30 Волейбол: Богданка - Катовице, Макс спорт 2

21:45 Футбол: Серия А, Милан - Интер, Макс спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Барселона - Депортиво Алавес, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Висша лига, Астън Вила - Фулъм, Диема спорт 3

22:00 Хокей на лед: НХЛ, Лос Анджелис - Бъфало, Макс спорт 1

22:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

23:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Мексико

23:15 Фигурно пързаляне: Гран при в Канада, Евроспорт 1