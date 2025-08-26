Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар не бяха по-добри от нас, изходът на плейофа остава отворен (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди реванша с АЗ Алкмаар от плейофната фаза на третия по сила турнир на Стария континент Лига на конференциите. Както е известно, двата тима се срещнаха преди седмица на стадион „Георги Аспарухов“ като тогава нидерландците се наложиха над „сините“ с 2:0. И двете попадения паднаха в рамките на само няколко минути през втората част.

Хулио Веласкес бе категоричен, че в първия мач АЗ Алкмаар не е бил по-добър от Левски. Според него изходът на плейофа остава отворен. Испанският специалист също така бе категоричен, че той и футболистите му не отиват на разходка в Нидерландия.

„Не отиваме на разходка в Нидерландия“

„Изходът на елиминационния кръг остава отворен. Ясно е, че в последния мач не бяха по-добри от нас. Играхме равностойно. Нещо, което не е типично за нашия отбор и повлия за развитието на целия мач - получихме гол. След това искам да отлича начина, по който отговорихме след получаването на гола. До минута и половина-две можехме да изравним. След това получихме втори гол. Но и след него реакцията бе невероятна“.

„Изключително много положения в атака, с присъствие. Вярвайки до последната минута, че всичко е възможно. Считам, че можехме да завършим наравно или да победим. Предвид резултата знаем колко трудно ще е там. Лесно няма, но желанието и мечтите никой не може да ни отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия. Отиваме за добър мач, да сме конкурентни и ако можем - да го спечелим. До последния миг да имаме възможност да преминем в следващия етап“.

„Футболът не е точна наука и невинаги две плюс две е четири“

„Позитивно мога да отлича броя на срещите, които изиграхме до момента. Направихме нещо, което други отбори също сториха от българското първенство. Отлагането на мачове е нормално за всички шампионати. Футболът не е точна наука и невинаги две плюс две е четири. Би ми се искало да вкараме гол в първата минута, но ще видим какво ще ни предложи срещата. Играем при трудни обстоятелства срещу труден противник“.

„АЗ Алкмаар е един отбор, който има силни аргументи в атака и като цяло. Ако го оставиш, може да ти създаде проблеми в последната линия на защитата. От тук насетне изключително приятна атмосфера можем да заварим там - модерен, красив стадион. Клуб, който търпи силно развитие, работи много добре с ДЮШ. Разполага с футболисти на топ ниво. Изключителни футболисти, но вярваме в нашите възможности и ще се постараем да направим силен мач“, заяви Веласкес.

ОЩЕ: Левски намери нов нападател, "сините" стартираха преговори за правата му