Левски намери нов нападател, „сините“ стартираха преговори за правата му

Ръководството на Левски е намерило нов нападател, който евентуално да подсили състава на Хулио Веласкес. Това съобщиха колегите от „Дарик радио“. Както е известно, в момента „сините“ разполагат единствено с Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов на върха на атаката, но националът на Мали е контузен. Поради тази причина в първия мач от плейофната фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар в предни позиции действа Евертон Бала.

Левски набеляза румънец

Името на набелязания футболист не се споменава, но е ясно, че той е румънец и играе в северната ни съседка. Шефовете на Левски са останали впечатлени от представянето му и дори са стартирали преговори за неговото преминаване на стадион „Георги Аспарухов“. Очаква се те да завършат в следващите няколко дни, след което нападателят да премине задължителните медицински прегледи и той да подпише своя договор с клуба.

"Сините" имат и други варианти

Ако преговорите между Левски и румънците пропаднат, то шефовете на „сините“ имат и други варианти за нов футболист в предни позиции. Българският гранд е много активен по време на летния трансферен прозорец като на този етап се подсили с петима нови играчи – Радослав Кирилов, Рилдо, Мазир Сула, Никола Серафимов и Мартин Луков. Очаква се съвсем скоро да бъде представен и алжиреца Акрам Бурас.

