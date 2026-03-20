Хулио Веласкес: „Двубоят е между Левски и Черно море, не между мен и Илиан Илиев“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди домакинството на „сините“ срещу Черно море. Мачът ще се проведе утре, на 21 март, на стадион „Георги Аспарухов“ от 17:30 ч. Срещата е от 27-мия кръг на Първа лига и е много важна и за двата отбора. Веласкес говори както за сблъсъка между двата отбора, така и за срещата между двамата специалисти.

Хулио Веласкес: „Чака ни здрав и труден мач“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „Анализирахме Черно море. Изповядват ясен стил и идеи. Висок интензитет и много добре организиран отбор. Знаят какво правят със и без топка. Играят добре. Чака ни здрав и труден мач. Ясно е, че играем вкъщи, уверени сме в нашите способности и излизаме с ясното съзнание за добър мач и да победим. Двубоят е Левски - Черно море, а не Илиан Илиев - Веласкес. От тук насетне се надявам, че треньорът на противника и ние като щаб ще се опитаме да помогнем всеки на своя отбор. Очаква ни здрав и труден мач. По време на него трябва да разбереш какво се изисква от теб. При тях виждам думата "стабилност".

„Това е разликата“

Отбор, който винаги играе добре и с ясна идея за играта, което не е никак малко. Всички мачове са важни, а най-важен е този, който предстои. Очаквам ролята на публиката да даде разликата – независимо дали играем вкъщи или навън. Това е разликата. Винаги ни подкрепят, а нас ни задължава да се представим достойно пред тях и да спечелим. По никакъв начин оставащите мачове не ни напрягат. Концентриран съм в утрешната среща. Фокусът ни е мач за мач, ден за ден. Това е нашата цел и отговорност“.

