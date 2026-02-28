Лайфстайл:

Разкриха колко е платил Лудогорец за изненадващия си трансфер

28 февруари 2026, 9:34 часа 364 прочитания 0 коментара

През последната седмица се разигра една от най-изненадващите трансферни саги през зимния трансферен прозорец в Първа лига. Берое обяви, че се разделя с нападателя си Алберто Салидо, но не каза в кой клуб отива той. Слуховете веднага го пратиха в ЦСКА 1948, но в крайна сметка се озова в Лудогорец. Напоследък стана честа практика родните клубове да не обявяват трансферните суми на новите си попълнения, но в Испания разкриха колко пари са платили „орлите“ за нападателя.

„Салидо привлече значителен интерес“

Авторитетното издание „Marca“ твърди, че Лудогорец е платил около 1 милион евро на Беоре за услугите на Алберто Салидо: „Испанският нападател направи прехода към клуб, който редовно участва в европейските турнири, след изключителен сезон в България. Салидо привлече значителен интерес от европейския пазар, както и от водещите клубове от България.

Още: Хьогмо разкри причините за отпадането на Лудогорец

Алберто Салидо

Лудогорец е платил близо 1 милион евро за Салидо

Накрая Лудогорец победи останалите в сделка, сключена четири часа преди края на трансферния прозорец в България, плащайки трансферна сума от близо един милион евро на Берое“. Без никакво съмнение е, че Салидо си е заслужил трансфер във водещ отбор у нас. Той вкара 10 гола в 20 мача за Берое в Първа лига, като се разписа и срещу Лудогорец. „Орлите“ са основният преследвач на лидера във временното класиране Левски. Те са на трето място с 43 точки. Толкова има и вторият ЦСКА 1948, но „червените“ са изиграли един мач повече. Левски е на върха с 53 пункта.

Още: Салидо е първи в историята на Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Берое Лудогорец Първа лига Алберто Салидо
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес