Разкриха колко е платил Лудогорец за изненадващия си трансфер

През последната седмица се разигра една от най-изненадващите трансферни саги през зимния трансферен прозорец в Първа лига. Берое обяви, че се разделя с нападателя си Алберто Салидо, но не каза в кой клуб отива той. Слуховете веднага го пратиха в ЦСКА 1948, но в крайна сметка се озова в Лудогорец. Напоследък стана честа практика родните клубове да не обявяват трансферните суми на новите си попълнения, но в Испания разкриха колко пари са платили „орлите“ за нападателя.

„Салидо привлече значителен интерес“

Авторитетното издание „Marca“ твърди, че Лудогорец е платил около 1 милион евро на Беоре за услугите на Алберто Салидо: „Испанският нападател направи прехода към клуб, който редовно участва в европейските турнири, след изключителен сезон в България. Салидо привлече значителен интерес от европейския пазар, както и от водещите клубове от България.

Лудогорец е платил близо 1 милион евро за Салидо

Накрая Лудогорец победи останалите в сделка, сключена четири часа преди края на трансферния прозорец в България, плащайки трансферна сума от близо един милион евро на Берое“. Без никакво съмнение е, че Салидо си е заслужил трансфер във водещ отбор у нас. Той вкара 10 гола в 20 мача за Берое в Първа лига, като се разписа и срещу Лудогорец. „Орлите“ са основният преследвач на лидера във временното класиране Левски. Те са на трето място с 43 точки. Толкова има и вторият ЦСКА 1948, но „червените“ са изиграли един мач повече. Левски е на върха с 53 пункта.

