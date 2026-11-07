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Страхотна драма: Чочев спаси Лудогорец в последната минута срещу 10 от ЦСКА 1948

07 ноември 2026, 20:30 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: ludogorets.com
Страхотна драма: Чочев спаси Лудогорец в последната минута срещу 10 от ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 и Лудогорец завършиха при равенство 2:2 след драматични обрати в едно от дербитата на кръга в Първа лига. Първото полувреме беше равностойно, въпреки грешките, които "червените" допускаха. Но през втората част "орлите" взеха контрола на срещата и успяха да се възползва от неточностите в защитата на гостите, като поведоха в резултата с попадение на Петър Станич. Впоследствие ЦСКА 1948 остана с човек по-малко, но не се предаде и стигна до пълен обрат с два бързи гола на Атанас Илиев и Георги Русев. Драмата стана пълна в края на мача, като Ивайло Чочев изравни в последната минута на мача.

Първото полувреме беше равностойно

През първото полувреме както Лудогорец, така и ЦСКА 1948 не играеха на възможно най-високи обороти. И двата отбора подходиха предпазливо в началото на срещата, като никой не искаше да рискува да допусне ранен гол. Впоследствие "орлите" вдигнаха темпото, а "червените" не успяха да отговорят и предадоха инициативата на съперника. Започнаха все по-чести грешки в защитата на ЦСКА 1948, но не се стигна до фатални такива. В крайна сметка двата отбора се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

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Лудогорец - ЦСКА 1948

Лудогорец стигна до равенството

Второто полувреме беше далеч по-атрактивно от първото. Лудогорец поднови натиска си, като и този път ЦСКА 1948 не успя да отговори. Грешките на "червените" започнаха да се повтарят, като именно след една такава в 51-вата минута топката се озова в Петър Станич, който беше сам пред вратата на Алекс Божев и откри резултата със силен удар. В 73-ата минута нещата за ЦСКА 1948 започнаха да изглеждат още по-зле. Освен че футболситите не можеха да отговорят на това, което предлага съперника, Емерсон Барбоса получи втори жълт и съответно червен картон.

Но "червените" не паднаха духом. В 79-ата минута Георги Русев центрира от статично положение. Влезлият от резервната скамейка Атанас Илиев се измъкна от защитниците и изравни. А само 2 минути по-късно самият Русев осъществи пълния обрат с красиво попадение. Но в самия край на двубоя Лудогорец стигна до равенството. В осмата минута на добавеното време Ивайло Чочев отбеляза и оформи крайния резултат 2:2.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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