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Вучич се вкисна насред парти: Сигурно си е спомнил резултатите от изборите (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 20:34 часа 461 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Aleksandar Vučić
Вучич се вкисна насред парти: Сигурно си е спомнил резултатите от изборите (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич се вкисна в разгара на парти все едно за миг си е спомнил резултатите от изборите, става ясно от негово видео от Instagram, което обаче обиколи социалните мрежи. Вечерта на 6 ноември бившият сръбски президент посети ресторант „Саванова“, известен още като „Чачи бар“. Неформалното събиране беше организирано от Драган Й. Вучичевич, главен редактор на таблоида „Информер“. Самият Вучич сподели видео от събитието в Instagram. Отначало той пееше и се забавляваше със служителите и поддръжниците на „Информер“. После изведнъж замълча и се взря в празното пространство с изражението на човек, който току-що си е спомнил резултатите от изборите, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Арестите в Сърбия и скандала с Alta Banka

Рязката смяна на настроението на Вучич идва и на фона на арестите в Сърбия и образуваните досъдебни производства срещу негови приближени. Освен това идва и на фона на скандала с Alta Banka, чийто лиценз беше отнет. ОЩЕ: Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)

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Сърбия Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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