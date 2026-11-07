Вучич се вкисна насред парти: Сигурно си е спомнил резултатите от изборите (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич се вкисна в разгара на парти все едно за миг си е спомнил резултатите от изборите, става ясно от негово видео от Instagram, което обаче обиколи социалните мрежи. Вечерта на 6 ноември бившият сръбски президент посети ресторант „Саванова“, известен още като „Чачи бар“. Неформалното събиране беше организирано от Драган Й. Вучичевич, главен редактор на таблоида „Информер“. Самият Вучич сподели видео от събитието в Instagram. Отначало той пееше и се забавляваше със служителите и поддръжниците на „Информер“. После изведнъж замълча и се взря в празното пространство с изражението на човек, който току-що си е спомнил резултатите от изборите, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
🍷 Vučić was singing and partying — then suddenly looked miserable in the middle of a party in Belgrade On the evening of November 6, former Serbian president visited the Savanova restaurant, also known as “Ćaci bar.” The informal gathering was organized by Dragan J. Vučićević, editor-in-chief of the tabloid Informer. Vučić himself shared a video from the event on Instagram. At first, he was singing and having fun with Informer staff and supporters. Then he suddenly went quiet and stared into space with the expression of someone who had just remembered the election results.— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026
Арестите в Сърбия и скандала с Alta Banka
Рязката смяна на настроението на Вучич идва и на фона на арестите в Сърбия и образуваните досъдебни производства срещу негови приближени. Освен това идва и на фона на скандала с Alta Banka, чийто лиценз беше отнет. ОЩЕ: Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)