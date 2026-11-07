Германия повече не може да доставя системи "Пейтриът" на Украйна

Германия не е в състояние да доставя повече системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на Украйна. Това каза германският министър на отбраната Борис Писториус като заяви още, че други страни трябва да увеличат приноса си за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Въпросът ще бъде обсъден в средата на този месец на среща на Контактната група за отбраната на Украйна, пише германското издание FOCUS online.

Германия вече е прехвърлила няколко системи "Пейтриът" заедно с управляеми ракети на Украйна, но ако прехвърли още ПВО, няма да получи скоро системи, с които да ги замести, каза Писториус. Това би оставило пропуски в собствената отбрана на Германия, което е неприемливо, отбеляза той.

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"Всичко, което даряме сега, няма да бъде запълнено; това ще създаде пропуски в нашите отбранителни способности, за които не можем да носим отговорност. Не можем да направим повече сега", категоричен бе Писториус.

Припомняме, че през март Германия достави на Украйна партида ракети PAC-3 за системата "Пейтриът".

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