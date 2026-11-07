Героят на ЦСКА 1948 срещу Лудогорец: "Казах им да пазят Чочев в последните минути"

ЦСКА 1948 и Лудогорец поднесоха истинско футболно зрелище в едно от дербитата на кръга в Първа лига. "Орлите" поведоха, след което "червените" получиха червен картон. Но това не ги отказа, като те осъществиха пълен обрат в рамките на само 2 минути. Но в самия край на срещата драмата стана пълна - домакините изравниха резултата чрез Ивайло Чочев. Георги Русев, който подаде за първия гол на ЦСКА 1948 и вкара втория сам взе наградата "Играч на мача" и говори пред медиите след края на срещата. Той заяви, че

Георги Русев: "Пазете Чочев в последните минути"

Ето какво каза Георги Русев: "Аз го казах и вътре - пазете Чочев в последните минути. Показа, че е класа и Лудогорец ни изравни. Те бяха по-добри през първата част, но след червения картон отбелязахме два хубави гола, които стигнаха само за една точка. След червения картон намерихме празните пространства. Лудогорец е класен отбор и всяка минимална грешка се наказва. Имах прекрасен сезон тук.

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"Видял съм само добро от Лудогорец"

Имам голям респект към този клуб. Спечелих титли. Тук съм видял само добро от Лудогорец. Продължаваме да работим и се надяваме да се подобряваме, защото целите са ни високи през този сезон". През настоящия сезон Георги Русев изигра 13 мача в Първа лига, в които вкара 3 гола и даде 7 асистенции. Именно той е лидер в класацията за голови подавания на българския елит.

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