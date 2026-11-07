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Разочарован Илиан Илиев след равенството със Славия: "Трябва да съжаляваме, че не победихме"

07 ноември 2026, 18:17 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Черно море
Разочарован Илиан Илиев след равенството със Славия: "Трябва да съжаляваме, че не победихме"

Черно море не успя да победи Славия като гост, въпреки че "белите" играха с човек по-малко през последните 30 минути на срещата. "Моряците" завършиха срещата с 21 удара, но нито един от тях не попадна в мрежата зад Иван Андонов. Именно вратарят на Славия получи наградата "Играч на мача". Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след края на срещата и заяви, че отборът трябва да съжалява, че не е взел трите точки.

Илиан Илиев: "Трябва да съжаляваме, че не победихме"

Ето какво каза Илиан Илиев: "Според развитието трябва да съжаляваме, че не победихме. Първото полувреме имаше периоди, в които давахме инициативата. През второто скъсихме дистанцията, а след червения картон създадохме ситуации. Нямахме късмет да отбележим. Второто полувреме съм доволен от футболистите. Трудно се играе срещу Славия - отбор, който се защитава много добре и го видяхме срещу ЦСКА.

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Илиан Илиев

"Има още неща, които трябва да изчистваме"

Някои решения не взехме правилно, понякога нямахме късмет, а и вратарят на Славия извади невероятни положения. Има още неща, които трябва да изчистваме. Когато си без топка, трябва да си близо до противника. Ако не е така, дори да си правилно подреден противникът може да ти създаде ситуации. Имаме някои проблеми в завършващата фаза. Продължаваме да работим, защото нямаме много време".

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