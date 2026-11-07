Няколко дни след Деня на будителите: Спряха предаването на проф. Пламен Павлов

Няколко дни след Деня на народните будители спряха предаването на един от съвременните будители проф. Пламен Павлов. Става въпрос за "Час по България", което се излъчва в ефира на телевизия СКАТ, което историкът води от 2003 г. насам. Не става ясно какви точно са причините за спирането на предаването, но проф. Павлов отбелязва, че те не зависят от него. "Да, не е грешка, това е последният "Час по България", написа преди ден проф. Павлов във "Фейсбук".

"За съжаление, предаването, което водих в продължение на 23 години, приключва по независещи от мен причини. Сърдечно благодаря на стотиците гости и на зрителите за вниманието и търпението през годините!", написа още историкът в социалната мрежа.

Негов последен гост беше гл.ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН във връзка с новите си проучвания в Мелник, Боженишки Урвич и Сандански.

Човекът - енциклопедия: Кой е проф. Пламен Павлов и защо има нужда от неговия глас?

Проф. Пламен Павлов е дългогодишен преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Той е специалист по средновековна българска история, историята на Византия и средновековните балкански държави в периода IV – XV век.

През 2021 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен, а през 2025 г. получава почетния знак „Стоян Михайловски“.

Автор е на редица книги, сред които "Векът на цар Самуил" и "Васил Левски: Най-добрият ни българин". Съавтор е на книгите „Македония. Историческата истина“ през 2009 г., както и на изданието на БАН "За официалния език на Република Северна Македония" през 2020 г.

Неуморният глас на проф. Пламен Павлов отеква срещу опитите на македонизма за фалшифициране и кражба на история, а предаването му беше и трибуна за редица историци, краеведи и представители на академичните среди.

Всеки петък в "Час по България" се даваше трибуна на българщината.

Предаването с автор и водещ проф. Пламен Павлов беше остров, където се възпитаваха патриотични чувства и се популяризираха перспективите пред българската нация в България и в чужбина, както и връзките на България с другите народи. ОЩЕ: Свалиха от ефир емблематичен водещ в БНТ