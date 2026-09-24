"Има нещо негативно при Веласкес, трябва да ни светна лампичка. Нещата ще излязат извън контрол"

Хулио Веласкес е много ерудиран и добър специалист, но една негова негативна черта може да излезе извън контрол - това, че изпуска нервите си твърде често покрай тъчлинията. Това мнение изрази Николай Николов, основател на отбора на АФК "Войводите", който се състезава в минифутбола у нас, а освен това представяше България на Световното първенство по Socca 6 в Есен, Германия. Според Николов, който е фен на Левски, действията на Веласкес от мача с Ботев Враца, когато счупи пейката и нервно риташе кабелите до терена, не са единични и се показват твърде често.

Веласкес си избива нервите и това може да излезе извън контрол

"Искам да коментирам нещо за Веласкес, което ми прави впечатление. За мен той е много ерудиран, много добър специалист, но нещо негативно ми прави впечатление. Имам чувството, че нещата ще излязат извън контрол. Гледам клипчета как всеки мач, в който нещата не се развиват добре, той по някакъв начин си избива нервите", започна Николов в предаването "Точно попадение".

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Поведението на Веласкес издава неувереност. Какво ще стане при негативна поредица от резултати?

"Това го гледахме миналата година с Добруджа. Реално това за мен показва една неувереност, с която в момента при една поредица от негативни резултати нещата няма да бъдат добре. Така че мисля, че тук трябва да ни светне една лампичка, че нещата може би наистина в един момент може да не тръгнат добре", добави още той. Повече по темата може да гледате във видеото:

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