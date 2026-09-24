Само за ден: Шест опита за пренасяне на недекларирана валута през границата

Недекларирани 81 385 евро и 19 750 щатски долара задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при щателни митнически проверки на превозни средства, излизащи от страната в периода 20-23.09.2026 г. Само на 20.09.2026 г. са предотвратени шест опита за пренасяне на недекларирана валута от шестима пътници. При един от случаите около 22:30 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували 13 пътници от Румъния за Турция. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. Водачът и пътниците не са декларирали акцизни стоки, стоки с търговски характер, благородни метали и изделия от тях, както и парични средства. Още: 200 000 лева в хладилника: Хванаха контрабандна валута

Долари в обувките

При личен преглед на един от пътниците – румънски гражданин, в обувките му, митническите служители откриват 3000 щатски долара, а в ръчната му чанта още 10 000 щатски долара. Няколко часа преди това в друг автобус, в личния багаж на три румънски гражданки, са открити недеклларирани общо 29 635 евро и 6750 щатски долара. 12 950 евро не е декларирал сръбски гражданин, пътуващ за Турция в лек автомобил. Една част от парите са били в джоба на панталона му, а друга – в ръчна чанта. Още: Скрити в шофьорската кабина: Хванаха близо 160 хил. евро

Снимка Envato

Немски гражданин, водач на товарен автомобил, е укрил 16 800 евро на различни места в куфар с лични вещи. Друг ирански гражданин, който пътувал сам, от Австрия през България и Турция за Иран, също укрил пари сред личните си вещи. Той пристигнал с лек автомобил на 23.09.2026 г. около 19:00 часа на пункта. Заявил, че няма нищо за деклариране. При извършената щателна митническа проверка в багажа му са открити 22 000 евро. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон.

Агенция “Митници“ напомня, че при пресичане на външната граница на ЕС пътниците следва да декларират пренасяната от тях валута с обща равностойност 10 000 и повече евро. Декларирането не изисква заплащане на данъци или такси. Още: Злополучна контрабанда на британски лири: Хванаха ги