Учени: Първичните черни дупки съществуват в 5 измерения

Ново проучването предполага, че хипотетичните първични черни дупки не просто съществуват, а съществуват едновременно в пет измерения.

Съществуването на първични черни дупки

Ние сме ограничени до три измерения на пространството и едно измерение на времето и не можем да ги надхвърлим. Но може би гравитацията не се подчинява на тези правила и прониква в пето, тъмно измерение, което е недостъпно за нас. Физиците предполагат, че с това измерение са свързани първични черни дупки, които са „прозорци“ към друга реалност. Ако съществува тъмно измерение, тогава тези черни дупки са петизмерни, предполага изследване, прието за публикуване в списание Physical Review D, пише ScienceAlert.

Черните дупки се образуват, когато масивни звезди умират, свивайки се в изключително плътна област от пространството. От друга страна, се смята, че съществуват първични черни дупки – хипотетични обекти, които никой никога не е виждал, но са се образували в първите моменти след Големия взрив от области с повишена плътност. Смята се, че тези черни дупки са вероятен компонент на тъмната материя, която е източник на допълнителна гравитация в галактиките.

В своите изследвания физиците използват концепцията за „брана“. Това е хипотетичен многоизмерен обект, който може да има произволен брой пространствени измерения. Съществува теория, че нашата Вселена може да бъде четириизмерна брана, където има три пространствени измерения и едно времево измерение, което се намира в многоизмерно пространство с голям брой измерения. Трудно ни е да си представим пето измерение, защото то излиза извън границите на обикновената реалност.

Физиците обаче вярват, че такова тъмно измерение съществува, но то има много малки размери. Частиците, които изграждат обикновената материя, са свързани с четириизмерна брана и не могат да я преодолеят. Но гравитацията може да проникне в петото измерение. Физиците уточняват, че гравитацията на малка първична черна дупка може да направи това. По този начин този обект не е ограничен до четири измерения и неговата геометрия става петизмерна.

Всички изчисления на учените показват, че независимо как са били създадени първичните черни дупки, всички те трябва да са петизмерни. Наличието на допълнително измерение променя жизнения цикъл на черната дупка. Тези обекти постепенно губят маса поради радиацията на Хокинг, а по-малките дупки се изпаряват особено бързо. Но петизмерните черни дупки биха се изпарили по-бавно от своите четириизмерни аналози. Според изчисленията на физиците, такива черни дупки може все още да съществуват след Големия взрив, тоест в продължение на 13,8 милиарда години.

Това означава, че някъде в Космоса има първични черни дупки, които все още се изпаряват и биха могли да бъдат източник на изключително високоенергийни неутрино (изключително малки елементарни частици с гигантска космическа енергия, произхождащи от бурни събития във Вселената и преминаващи необезпокоявани през материята). Тези частици изпълват цялата вселена и всяка секунда трилиони неутрино преминават през тялото ви.

Ако такива черни дупки съществуват, те биха могли да съхраняват информация за физически процеси, протичащи в мащаби и при енергии, които не сме в състояние да възпроизведем. Според учените, те могат да съществуват и в измерения, които са недостъпни за нас.

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