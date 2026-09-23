ЦСКА призна: Търсим сериозно новия треньор, няма дата за новия стадион

ЦСКА все още не е взел окончателно решение кой ще бъде постоянният наследник на Христо Янев. Това стана ясно от думите на техническия директор на клуба Михаил Александров след жребия за Купата на България. Той призна, че "червените" са в "много сериозно търсене" на подходящия специалист и се надява изборът да бъде обявен в най-скоро време.

Михаил Александров: Надявам се в най-скоро време на обявим новия треньор

"Мога да кажа, че ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да го обявим", заяви Александров. Клубът изглежда все по-близо до намирането на постоянен наставник, като се очаква новият специалист да бъде чужденец.

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Междувременно ЦСКА научи и първия си съперник по пътя към защитата на Купата. Носителят на трофея ще гостува на победителя от двойката Родопа (Смолян) – Несебър в 1/16-финалите. Мачовете от тази фаза ще се проведат в периода 16–19 октомври, като двубоите са в един мач. Александров подчерта, че жребият няма особено значение, тъй като за нов трофей ще е необходима концентрация във всеки кръг.

"Тази купа се печели с постоянство", заяви техническият директор на ЦСКА. Той коментира и дългоочакваното откриване на новия стадион, но не даде конкретна дата. По думите му клубът ще обяви срок едва когато бъде напълно сигурен, за да не се стига до ново разминаване с предварително посочена дата.

"Не можем да кажем, кога ще е откриването на новия стадион. Ще дадем максимално достоверна информация в първия ден, в който можем да я дадем. Ако посочим дата, трябва да сме на 100% сигурни, а към момента не е така", каза той.

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