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Отнесъл стълбите на къща: Хванаха пиян шофьор

24 септември 2026, 11:41 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отнесъл стълбите на къща: Хванаха пиян шофьор

Пиян шофьор е задържан след катастрофа в къща в Борино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян, цитирани от БТА. При проверката на 37-годишния водач техническото средство е отчело 1,71 промила алкохол. Инцидентът е станал около 00:30 часа тази сутрин. 37-годишният местен жител е управлявал лек автомобил “Тойота Авенсис“, когато загубил контрол над превозното средство и се ударил в стълбище на къща. На водача и пътника е оказана медицинска помощ. При извършената проверка техническото средство е отчело 1,71 промила алкохол в издишания въздух на шофьора. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Още: Пиян-залян шофьор катастрофира с крадена кола

В понеделник двама 18-годишни младежи пострадаха при пътнотранспортно произшествие по пътя между селата Чала и Борино. Шофьорът е управлявал лек автомобил „Опел Тигра“, когато на ляв завой колата поднесла, излязла от пътното платно и се ударила странично в крайпътно дърво. Данните на полицията показват увеличение на тежките пътни произшествия в областта. От началото на 2026 г. до края на август са регистрирани 71 тежки катастрофи, при които двама души са загинали, а 70 са ранени. Още: Помел светофара: Пиян шофьор катастрофира в Добрич

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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