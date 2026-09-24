Високи очаквания: Gen Z са поколението, което бизнесът привлича най-трудно на работа

Gen Z често са определяни като поколението, което е най-трудното за привличане и задържане на работното място. Основните причини са нетърпението, високите очаквания и липса на лояност, характерни за младите кадри днес.

Според експерти обаче проблемът не е в младите хора, а в процесите за подбор, които все по-трудно отговарят на начина, по който кандидатите днес търсят работа, общуват и вземат решения за кариерата си.

При ограничения трудов пазар в България и ниските нива на безработица, компаниите все по-често се конкурират за едни и същи хора, а кандидатите имат повече възможности за избор. Според анализ на Adecco това прави преживяването по време на подбора също толкова важно, колкото заплащането, социалните придобивки и възможностите за развитие.

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Експерти са на мнение, че работодателите не могат да разчитат, че добрите кандидати просто ще ги чакат, тъй като представителите на поколението Z очакват бърза, открита и човешка комуникация. Те не са непременно по-взискателни от останалите поколения, просто са по-малко склонни да приемат процеси, които не отговарят на начина, по който общуваме в ежедневието си, а за бизнеса това означава, че подборът вече е част от конкурентната битка за таланти, смятат HR специалисти.

Проучване на работодателите

Привличането на кандидатите от Gen Z започва много преди натискането на бутона „Кандидатствай“. Младите хора формират мнение за потенциалния работодател чрез LinkedIn, TikTok, съдържанието на самата компания и това, което настоящи и бивши служители разказват за нея. Когато впоследствие попаднат на конкретна обява, работодателският бранд често вече им е познат и част от решението дали изобщо да кандидатстват е взето.

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Заплатата също вече не е единственият водещ критерий. Данни от глобалното проучване на Deloitte за Gen Z и милениалите показват, че младите хора поставят в уравнението смисъла на работата, благосъстоянието, баланса между професионален и личен живот и съответствието между собствените им ценности и тези на работодателя.

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Мълчанието е проблем

Един от основните изводи на анализа е, че най-големият проблем е в начина на комуникация с потенциалните служители. Продължителното мълчание след интервю бързо разрушава доверието на младите кандидати. Това, което те трудно приемат, е липсата на информация.

Според експерти кандидатът не очаква непременно да получи положителен отговор, но очаква да знае какво се случва, като дори едно кратко съобщение, че решението се забавя, изгражда повече доверие от седмица мълчание.

За младите хора гъвкавостта е свързана преди всичко с доверие и автономност. Те обаче обикновено се нуждаят от по-структурирано въвеждане, ясни очаквания и редовна подкрепа, преди да поемат пълна отговорност за резултатите си.

Тъй като все още натрупват професионален опит, за тях е важно да разбират не само какви са целите, но и как тяхната работа допринася за тяхното постигане. В началните етапи на кариерното си развитие те могат да бъдат по-чувствителни към обратна връзка, което прави ролята на мениджъра и ментора ключова за изграждането на увереност, ангажираност и самостоятелност.